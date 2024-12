Žižović za par sekundi odjavio meč u Gabeli! Borovac: Falilo nam je malo sreće i vjetra

Treneri Borca i GOŠK-a prokomentarisali su meč u Gabeli.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Fudbaleri Borca pogocima Sandija Ogrineca iz 14. i 80. minuta trijumfovali su nad GOŠK-om u Gabeli.

Crveno-plavi su tako na najbolji način najavili nedjeljni derbi sa Zrinjskim (Gradski stadion, 15.00), ali se trener Banjalučana pred kamerama TV Arena sport zadržao samo par sekundi.

"Zaslužena pobjeda, hvala na pitanju, želim im puno sreće, prijatno", bilo je sve što je rekao Žižović nakon duela sa ekipom iz Gabele.

Nešto raspoloženiji za priču, uprkos porazu svog tima, bio je Damir Borovac.

"Držali smo utakmicu do kraja u egalu na 1:0. Probali smo sve, nemam momcima stvarno šta da zamjerim. Odigrali smo jednu kvalitetnu utakmicu, manjkalo nam je malo sreće i vjetra. U Posušju nam je vjetar odgovarao, danas nam je možda falilo malo vjetra u leđa i to je to. Čestitam protivniku i želim im sve najbolje u Evropi, a mi nastavljamo dalje da se borimo, ide posljednje kolo na Grbavici. Ostali smo nažalost bez još dva igrača, Šroler i Kaćunko imaju kartone, međutim skupićemo se da to odradimo, probamo da napravimo gore rezultat i to je to", istakao je Borovac.

(mondo.ba)