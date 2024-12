Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić o rezultatima srpskih klubova u Evropi.

Izvor: MN PRESS

Srbija je od 2017. godine napravila veliki napredak na UEFA listi, došla je do dva mjesta u Ligi šampiona - od čega jedno direktno učešće u eliti, međutim rezultati u posljednje tri godine su vrlo loši... To je uticalo da Srbija padne na 19. mjesto UEFA liste za narednu sezonu, od one tamo će biti tek 22, a poslije toga ih čeka možda još veći pad.

To znači da će Crvena zvezda, ako odbrani titulu, morati naredne sezone u kvalifikacije od drugog kola, za šta generalni direktor Zvezdan Terzić krivi druge klubove u Srbiji: "Sve što je Zvezda uradila prethodnih pet godina - svi oni klubovi koji uz nas krenu u kvalifikacije su to prosuli. Nacionalni koeficijent se dijeli sa pet i od našeg direktnog učešća u Ligi šampiona došli smo do toga da sada moramo da krenemo od druge runde kvalifikacija. Nastavićemo da se borimo za srpski fudbal i ubuduće", rekao je Terzić i dodao da je Zvezda zaslužna i za to što su drugi klubovi u Superligi dobili kvalitetne terena iz UEFA fonda solidarnosti.

"Hoću da napomenem i da su novi tereni u Superligi napravljeni od para Crvene zvezde. UEFA je kao što znate izdvojila 27,5 miliona za izgradnju terena i infrastrukturu. Svi su učestvovali i uzeli su naš novac iz UEFA fonda, a mi smo svoje radili samo iz tekućeg poslovanja. Trudićemo se da pomažemo srpskom fudbalu kroz koefiicjent i druge načine. Mi imamo i misiju da kao najveći klub u Srbiji pomažemo drugima. Da ne pričam koliko naših igrača igra u Superligi, a prošli su našu školu", dodao je.

Zvezdan Terzić je upitan i za uspjeh TSC-a, koji se plasirao u šesnaestinu finala Lige konferencija, nakon što je napravio veliki preokret protiv jermenske Noe (4:3) u finišu utakmice.

Vidi opis Terzić oštro o srpskim klubovima: Sve što Zvezda uradi, oni prospu! TSC nije napravio podvig... Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Milan Rasic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Milan Rasic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Milan Rasic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Milan Rasic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Milan Rasic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Milan Rasic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Milan Rasic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Milan Rasic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 8 8 / 8

"Želim da iskoristim priliku i da im čestitam, kao i reprezentaciji Srbije, ali naravno da je za očekivati da srpski klub pobijedi predstavnika Jermenije", rekao je Terzić i dodao: "Nemojte da pravimo da je to sada neki podvig. Naravno da čestitam jer su preokrenuli i pokazali karakter, osvojili su koeficijent, ali nemojte da se zadovoljavamo malim stvarima. Zvezda je podigla standarde i tako moraju da se i drugi ponašaju. Mi smo nezadovoljni kad ne pobijedimo Milan na San Siru, a ne da oni budu srećni jer su pobijedili jermenski klub kod kuće".

Prema riječima generalnog direktora Zvezda, moraju svi da ulažu jer ne smije da se dešava da crveno-bijeli na pola prvenstva imaju 17 bodova više od Partizana, pa čak 30 od TSC-a.

"Mi smo iz pepela krenuli, mogu i oni na ovaj način isto tako.. Može i Partizan, niko im nije kriv, nek prođu istim putem ako imaju znanja i hrabrosti. Sve ostalo je alibi priča. Nismo imali ni od koga pomoć, pa smo prošli put iz pepela.. To je naravno alibi priča za nesposobno rukovodstvo. Nek se bave svojim dvorištem i biće bolji. Gledanjem na stranu gdje nisu realni problemi, neće ih riješiti. Ako misle da će kuknjavom da izvuku Partizan, nek nastave, želimo im svu sreću", zaključio je.