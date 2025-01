Iz Crvene zvezde u Seriju A: Čuveni Adrijano Galijani dočekao Stefana u Italiji

Stefan Leković potpisao je za Moncu, a ugovor mu je pružio veliki Adrijano Galijani

Izvor: Instagram/acmonza

Štoper Crvene zvezde Stefan Leković (21) zvanično je postao igrač Monce, člana Serije A kojim rukovodi porodica pokojnog Silvija Berluskonija. On je otišao u Italiju na pozajmicu pravo sa priprema crveno-bijelih u Antaliji, a dočekao ga je Adrijano Galijani (80), slavni funkcioner šampionskog Milana iz osamdesetih, devedesetih godina kao i sa početka 21. vijeka.

Izvor: Instagram/acmonza

Galijani je vodio Milan uz Silvija Berluskonija do 2017. godine, kada ga je napustio nakon prodaje kluba i nakon osvojenih 29 trofeja za 31 godinu. Naredne godine postao je izvršni direktor Monce i pokazao je kako radi posao kada je prije šest godina doveo čak 30 igrača u januarskom roku.

Pod vođstvom čuvenog tandema Berluskoni-Galijani, Monca je u proljeće 2022. godine prvi put ušla u Seriju A i u njoj igra u danas.

Ekipa je trenutno u teškoj situaciji, a Galijani je zato prije nekoliko sedmica poslao pismo svim igračima u ekipi, da bi im podigao moral i da bi im ulio vjeru da će opstati. "Ako neko od vas misli da je ovo nemoguće, budite slobodni da me vaš agent pozove. Ono što me je 50 godina u fudbalu naučilo je da same riječi neće pomoći" kazao je Galijani i tražio da ekipa osvoji 25 bodova u drugom dijelu sezone.

Trenutno, Monca je posljednjeplasirani tim Serije A, sa samo 13 osvojenih bodova u 20 kola. Tim koji vodi trener Salvatore Boketi igraće u subotu protiv Bolonje u gostima i nije realno očekivati da Leković dobije šansu odmah, već u mečevima koji slijede, protiv Đenove 27. januara, Verone 1. februara...

Izvor: MN PRESS

Leković je rođeni Beograđanin i dijete Crvene zvezde, a ovo će mu biti još jedna pozajmica u nizu, jer je u sezoni 2023/24 u istom statusu boravio u Viljarealu. Ove takmičarske godine odigrao je devet utakmica za Zvezdu u Superligi i dao jedan gol.