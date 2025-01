Evo ko će oblačiti reprezentaciju Srbije! "Platili su višestruko više novca nego drugi"

Reprezentacija Srbije odabrala je novog partnera za proizvodnju opreme za "A" tim.

Izvor: M.M./ATAIMAGES

Fudbalski savez Srbije (FSS) saopštio je da će "A" reprezentaciju ubuduće oblačiti američka kompanija Kapeli sport. Navedeno je da je ta ponuda bilo daleko najunosnija u odnosu na ponude italijanskih brendova "Makron" i "Đivovu", kao i španskog benda "Kelme". Ugovor je potpisan na četiri godine, a FSS će zaraditi godišnje 850.000 dolara, dok će u skoro istom iznosu (800.000), odnosno u robi biti opremljene sve reprezentativne selekcije.

"To je dva i po puta više od prve sljedeće ponude", naglašeno je.

Iz srpske "kuće fudbala" naglašeno je i to da su Amerikanci dali garancije koje se odnose na vrhunski dizajn i kvalitet, kao i bonuse za ostvarene rezultate. Sjednicom Izvršnog odbora, koji je usvojio odluku o saradnji sa Amerikancima, predsjedavao je Dragan Džajić, a FSS se oglasio saopštenjem.

Na taj način je i zvanično završena era u kojoj je reprezentaciju oblačila "Puma", u saradnji koja je trajala od 2018. do 2024. Prethodno je opremu nacionalnog tima Srbije četiri godine pravila kompanija "Umbro", a od 2006. do 2014. FSS je sarađivao sa "Najkijem". U periodu državne zajednice Srbije i Crne Gore nacionalni tim igrao je u opremi "Loto", a od sredine sedamdesetih pa sve do 2002. dresove je pravio njemački "Adidas".

Pročitajte saopštenje FSS o novom proizvođaču sportske opreme nacionalnog tima.

"U Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi održana je sjednica Izvršnog odbora kojom je predsedavao predsjednik Dragan Džajić. Najvažnijija odluka odnosi se na izbor novog tehničkog sponzora Fudbalskog saveza Srbije. Poslije isteka saradnje sa Pumom, na adresu Fudbalskog saveza stiglo je nekoliko interesantnih ponuda a daleko najunosnija, čak višestruko u odnosu na italijanske brendove Makron i Đivovu, odnosno španski Kelme, bila je od strane američkog proizvođača sportske opreme, kompanije Kapeli Sport", navedeno je.

"Poznati američki brend koji praktično tek osvaja evropsko tržište, a sa čijim kvalitetom su se već upoznali naša sudijska organizacija, odnosno TSC, tražio je partnera koji radom i rezultatima uživa ugled u evropskom i svjetskom fudbalu. Poslije dva vezana plasmana na Prvenstvo svijeta, odnosno činjenice da se naredno igra na teritoriji SAD, Kanade i Meksika, Kapeli Sport je upravo u Srbiji vidio partnera koji na evropskom tržištu može doneti veliki benefit. I shodno tome uslijedila je veoma izdašna ponuda za četvorogodišnji ugovor, kako u finansijskom smislu, tako i opremi. Fudbalski savez Srbije inkasiraće na godišnjom nivou 850.000 dolara, a skoro u istom iznosu (800.000), odnosno robi, biće opremljene sve reprezentativne selekcije, što je dva i po puta više od prve sljedeće ponude. Ono što Kapeli Sport takođe izdvaja u odnosu na konkurenciju, pored garancija koje se odnose na vrhunski dizajn i kvalitet, jesu bogati bonusi za ostvarene rezultate najboljeg nacionalnog tima. Ponudom američke kompanije bili su zadovoljni predstavnici svih regiona, članovi Izvršnog odbora, tako da je odluka o izboru novog tehničkog sponzora Fudbalskog saveza Srbije donesena jednoglasno", takođe piše u saopštenju.

Ovako izgleda oprema koju Kapeli Sport pravi za TSC:

Izvor: Milan Rasic/© MN press, all rights reserved