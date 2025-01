Ludnica na San Siru – Milan od 1:2 do 3:2 u posljednjim trenucima! Pavlović izborio penal, pa mu poništen gol

Dva gola su rosoneri postigli u nadoknadi drugog poluvremena meča sa Parmom i stigli do pobjede. Srpski reprezentativac zapažen na terenu.

Bio je Milan na pragu poraza u duelu sa Parmom, prvog protiv ovog rivala na svom terenu još od marta 2014. godine – ali je na kraju stigao do cijelog plijena!

Pogotkom Enrika Del Prata deset minuta prije kraja, tim sa stadiona "Enio Tardini" došao je do 1:2. Sve do drugog minuta nadoknade bio je to posljednji pogodak na utakmici, "mirisalo" je na drugi uzastopni ligaški poraz Serža Konseisaa na klupi Milana – ali su taj scenario spriječili Tijani Rejnders i Samjuel Čukvueze.

Holanđanin je udarcem sa desne strane, u drugom minutu nadoknade, matirao Ziona Suzukija, dok je samo tri minuta kasnije nigerijski internacionalac lobovao japanskog golmana poslije jedne gužve pred gostujućim golom.

U ranijoj fazi utakmice, sredinom prvog dijela, Parma je stigla do prednosti golom Matea Kanćelijerija. Isti igrač je bio strijelac i u avgustovskom odmjeravanju snaga na "Tardiniju", pa je tako postao tek treći igrač Parme koji je pogodio na obje ligaške utakmice protiv Milana u jednoj sezoni.

Prvo je to pošlo za rukom legendarnom Ernanu Krespu u davnoj sezoni 1999-2000, a potom i Antoniju Kasanu u takmičarskoj godini 2013-14.

Zapažen je danas na terenu bio srpski reprezentativac Strahinja Pavlović. Izborio je štoper Milana u 38. minutu jedanaesterac, kada ga je Suzuki prilikom jednog kornera odgurnuo sa obje ruke. Udarac sa "kreča" je golom materijalizovao Kristijan Pulišić, da bi potom u 88. minutu Pavlović i sam zatresao mrežu.

Nakon jednog centaršuta, nekadašnji igrač Partizana je glavom zahvatio loptu i poslao je u mrežu, ali je taj gol morao da bude poništen zbog ofsajda u kojem se Pavlović nalazio.







