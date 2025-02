Nije trpio "baje", Hrvatska mu se poklonila: U Splitu postao ikona, sahranjen uz navijačku himnu

Petar Nadoveza bio je jedan od najvećih igrača u istoriji Hajduka i trener koji je osvojio pretposljednju titulu tog kluba.

Dok se Hajduk iz Splita bori da vrati titulu na Poljud poslije dvije decenije i dok trči tijesnu trku sa liderom Rijekom i trećeplasiranim šampionom, Dinamom iz Zagreba, zanimljivo je sjetiti se jednog od najvećih asova u istoriji kluba, čuvenog Petra Nadoveze.

Jugoslovenski, a prije svega hrvatski as bio je Srbin i ostavio je ogroman trag u istoriji kluba iz Splita. Rođen u Šibeniku 1942. godine, u Hajduku je proveo čitavu deceniju šezdesetih i početkom sedamdesetih i toliko je ušao u srca navijača da su mu dali nadimak "Pere, splitski Pele".

Petar Nadoveza bio je veliki napadač, poznat po burnom karakteru, raspravama sa trenerima, čak i po napadu na sudiju 1964. godine. Ipak, prije svega je bio poznat zbog majstorstva na terenu. U njegovoj eri Hajduk je prolazio kroz težak period i često se borio za opstanak, a u sezoni 1965/66 bio je najbolji strijelac lige sa 21 golom i ključni faktor zbog kojeg Splićani nisu ispali u niži rang uprkos tome što im je oduzeto pet poena zbog "afere Planinić" i optužbi za namještanje utakmice.

Naredne godine vodio je Hajduk do prvog trofeja Kupa maršala Tita, da bi sezonu kasnije bio jedan od predvodnika ekipe koja je prva izvela Splićane na evropsku scenu u takmičenja pod okriljem UEFA, tada u Kup pobjednika kupova.

Krajem šezdesetih, Nadoveza je dočekao u Hajduku novu generaciju asova, Juricu Jerkovića, Vilsona Džonija i Dražena Mužinića i u kombinaciji starih i novih snaga Splićani su osvojili titulu 1971. godine, pobijedivši Partizan u Humskoj. Bio je to čuveni meč u kojem su crno-bijeli vodili na poluvremenu 3:0, a onda je Nadoveza dao dva u nastavku i pokrenuo veliki preokret gostiju iz Dalmacije. I te sezone bio je najbolji strijelac lige, postavši uveliko jedna od ikona kluba, sa kojim je 1972. i 1973. takođe osvajao Kup i pomogao da Hajduk uđe u polufinale Kupa kupova 1973. protiv Lidsa.

Poslije decenije u Hajduku, 296 golova i ulaska u Top 5 strijelaca u istoriji kluba otišao je u belgijski Lokeren, u kojem je 1975. završio karijeru. Za sobom je imao i nastup za reprezentaciju Jugoslavije protiv Albanije u Tirani 1967. godine u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

Početkom osamdesetih Nadoveza je postao trener Hajduka, 1984. je vodio svoj tim do trofeja Kupa maršala Tita, 1983. je njegov tim bio vicešampion Jugoslavije, a 1984. polufinalista Kupa UEFA i rival Totenhemu. Više od decenije kasnije ponovo je osvojio nacionalni kup, ali u Sloveniji, vodeći Olimpiju.

U Hajduku ga pamte i po Kupu koji je osvojio sa Hajdukom i početkom 21. vijeka, pobijedivši u finalu Dinamo Zagreb. Potom se posvetio radu sa mladima, a vraćen je na klupu prvog tima 2004. godine kada je u završnici sezone preuzeo ekipu od Zorana Vulića tri kola prije kraja i trijumfalno je proveo kroz cilj osvojivši još jednu titulu. Nakon toga bio je direktor Hajdukove akademije i sportski direktor kluba.

"Kod njega nisi mogao da budeš baja"

Nadoveza je preminuo u martu 2023. godine u 81. godini. Ispraćen je onako kako se prate legende, počasnim stražama u kojima su stajale klupske legende, na ispraćaj je došao i hrvatski selektor Zlatko Dalić, a poznati hrvatski stručnjak Slaven Bilić emotivno je govorio o tome šta je naučio od Nadoveze.

"To je čudno sa mnom i šjor Perom, meni je bio prvi i zadnji trener u seniorima Hajduka. Bio je kad sam dolazio iz Šibenika na dvojnu registraciju još u onoj ligi, na gostovanjima u Nišu, Skoplju, Mostaru, a bio mi je i trener kad sam se opraštao, protiv Dunafera... Naučio me je disciplini, to je to, on je čovjek od principa, discipline, od malo riječi, pogotovo ako si mlađi, nije ti bilo lako kod Pere kad si mlađi, ali to ti kasnije ostane kao pozitivno. To ti u tom trenutku ne odgovara i ti bi se kao mlad odmah htio pokazati kao baja, ali ti to Pero nije dopuštao. Mlade je znao odmah da spusti na zemlju. Kao oni strogi profesori koje u životu pamtiš i kasnije ih najviše cijeniš", govorio je slikovito o Nadovezi Slaven Bilić.

Petar Nadoveza sahranjen je u martu 2023. na splitskom groblju Lovrinac, a na ispraćaju mu je svirana navijačka himna Hajduka: "Pape i dida bili su Torcida". Na sahrani su bili predstavnici kluba, kao i navijačka grupa Torcida koja je legendu ispratila uz baklje.

