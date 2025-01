"Siniša Mihajlović 1991. pogrešno razumio": Slavni Hrvat provocirao Zvezdu u Beogradu, za jednim žali do danas

Josip Skoblar, legenda OFK Beograda, jugoslovenskog i hrvatskog fudbala, bio je akter kultne utakmice Zvezda - Hajduk uoči građanskog rata. Ovako je pamti.

Legenda jugoslovenskog i hrvatskog fudbala, Josip Skoblar (83), govorio je u intervjuu sa kolumnistom MONDA Nebojšom Petrovićem o kultnom finalu Kupa maršala Tita 1991, Crvena zvezda - Hajduk Split.

Dalmatinci su tada pobijedili, a jedna od ikona OFK Beograda predvodia ih je tada kao trener. Bilo je mnogo tenzije na toj utakmici, mnogi je pamte po duelima Siniše Mihajlovića iz Zvezde i Igora Štimca iz Hajduka koji su prevazili granice fer-pleja, pristojnosti i svega sportskog u osvit rata u Jugoslaviji.

Meč je bio odigran na stadionu "JNA" u Beogradu.

"Ono što se dogodilo na finalu i poslije tog finala... Ne znam zašto je Siniša stalno govorio da sam ja krivac što su izgubili, jer sam ih 'vrijeđao, provocirao'. Jesam, provocirao sam klupu, osjetio sam da bi bila nekakva prilika, jer pobijediti znači baviti se svim i svačim, ne možeš da dobiješ utakmicu tek tako, niti da ti nešto padne sa neba", rekao je Skoblar.

"Žao mi je što je Siniša ostao pod tim utiskom... Za mene je to bila samo sportska pobjeda, ništa više od toga", kazao je on.

Fudbaleri Crvene zvezde su dobro zapamtili Skoblaru ponašanje, pa je Dragiša Binić na narednoj utakmici protiv Hajduka u Beogradu kidisao da povredi trenera Hajduka. S tim da je u međuvremenu propustio vest da je Skoblar otišao u Famalikao, a da je trener Splićana tada bio Stanko Poklepović.

Ovako je tu scenu vidio Slaven Bilić.

"Nismo tada došli sa cvijećem, ali jesmo sa nelagodom, ili makar nekim osjećajem neprijatnosti. Za tih se mjesec dana desilo mnogo više stvari nego za prethodnih deset godina, takvo je vrijeme bilo. I više nije bilo samo Borovo, nego i Plitvice i barikade u Kninu, grozne stvari su se dešavale, a mi smo dolazili, što vi Srbi kažete, mečki na rupu… Sjećam se da nam je Špaco Poklepović pred utakmicu citirao onaj dio iz Biblije – ako vas udare po jednom, vi im okrenite drugi obraz. Počinje utakmica, sjeva na sve strane, vidim ja, dobri moj Špaco, ništa od tvoje Biblije. I kad se zakuvalo, Binić misleći da je nama trener i dalje Skoblar, u želji da vrati neki 'dug' iz Kupa, nokautira Špacu, valjda najmirnijeg čovjeka na stadionu…", rekao je Bilić za "Nedeljnik".

Pogledajte taj duel i Binićevo isključenje:

Dragiša Binić i Stanko Poklepović Izvor: YouTube/jazazr

Bivši fudbaler Hajduka Mili Hadžiabdić bio je jedan od Hajdukovih heroja, a meč pamti po groznim okršajima Mihajlovića i Bilića.

"Imali su on i Miha frku i prije toga, dve-tri utakmice ranije, igrao sam i ja. Moram istinu da kažem, toliko su na dvije-tri utakmice bili... Pokoj duši Siniši Mihajloviću, ali toliko su bili prkosni, bezobrazni, šta su govorili jedan drugom na terenu. Znam da ovo publiku interesuje, ali to je meni kao Mostarcu bilo neshvatljivo. Štimac je gradsko dijete, iz Metkovića, ali pola života proveo je u Splitu, kulturan momak, a na terenu razbojnik. Ovaj drugi, pokoj mu duši, isto na terenu razbojnik, ali igra drugu poziciju. Ne postoji igrač na svijetu koji je dao toliko golova iz slobodnih udaraca, država Srbija treba spomenik da mu da. Ali ja sam bio odbrambeni igrač, nisam mogao da dopustim da Savićeviću to radim, da ga pljujem, da ga govorim 'ovakav si, onakav si'. To su bile takve nacionalne bljuvotine među njima, da je i Mihajlović to priznao na kraju. Prekardašili su tada", rekao je Hadžiabdić.

Skoblar je otkrio u razgovoru za "Mojih Top 11" Nebojše Petrovića i da je htio da dovede Sinišu Mihajovića u Rijeku.

"Sinišu Mihajlovića sam htio da dovedem u RIjeku da dovedem, a nisam uspio, jer je otišao u Vojvodinu. Bio je super igrač i rekao sam Dušku Grabovcu, sekretaru kluba u Rijeci, da ode po njega u Borovo Selo i da ga dovede, ali on je rekao da je već dogovorio sa Vojvodinom".