"Mene su suspendovali, Sinera nisu": Pali na doping testu zbog sličnog steroida, a jedan nije kažnjen

Nikolas Žari pričao je da i dalje ima traume zbog suspenzije koju je dobio zbog dopinga, a upravo je on sljedeći rival Janika Sinera u Melburnu.

Izvor: MORGAN HANCOCK / AFP / Profimedia

Janik Siner put ka odbrani titule na Australijan openu počinje protiv Čileanca Nikolasa Žarija. Njih dvojica će u ponedjeljak (oko 4 ujutru po našem vremenu) da igraju u Melburnu. Biće to njihov treći meč, rezultat u međusobnim okršajima je 1-1, ali postoji još jedna stvar koja ih povezuje. U pitanju je doping.

Čileanski teniser je suspendovan u decembru 2019. godine i vratio se na teren u novembru 2020. godine pošto je bio pozitivan na anaboličke steroide, ligandrol i stanozol. Siner, koji je pao na dva doping testa u martu prošle godine jer je bio pozitivan na klosebol se izvukao, ali ga čeka u aprilu suđenje pošto se WADA (Svetska antidoping agencija) žalila na prvobitnu presudu.

"Volio bih da sam dobio istu podršku kada se to isto dogodilo meni. To je nešto što je na mene lično mnogo uticalo", rekao je Žari u intervjuu za čileansku "La Terceru".

Inače i klostebol je kao i ligandrol i stanozol anabolički steroid. Isto tako je istraga utvrdila da je Žari slučajno i bez namjere unio zabranjene supstance u svoje tijelo jer su se nalazile u određenim vitaminskim suplementima. Baš kao i Siner i on je tvrdio da je sve bilo slučajno, ali je razlika u tome što je on suspendovan, Italijan nije.

Tvrdi da nije imao isti tretman kao Siner i Iga Švjontek. "Pokušavam da radim na tome, razgovaram sa ljudima, trudim se da ne utiče na mene, ali i dalje ne mogu da nastavim tek tako i da zaboravim", dodao je Nikolas.

Taman kada je počeo dobro da igra, došao je i do finala Mastersa u Rimu, ali je tada imao upalu uva i to je postalo još ozbiljnije pošto je mjesecima imao probleme sa vrtoglavicama. "Mislim da nikada neću biti isti kao što sam bio prije svega toga. I kada je tenis u pitanju i moje emocije. Naučio sam toliko toga i ne želim da se vraćam na to ko sam bio. Nažalost, nije sve potpuno nestalo, ali na terenu nema toliki uticaj više. Igram dobro i zahvalan sam na tome. Nadam se da će jednog dana nestati i da ću biti 100 odsto zdrav. Postoji šansa da se to neće dogoditi, ali se nadam da ću imati isti osjećaj kao prije te povrede", zaključio je Žari.