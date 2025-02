Žižović poslije poraza od Rige: Rezultat nekad pokaže, nekad ne ono što radimo, ne odustajemo od svog stila igre!

Trener Borca prokomentarisao duel sa Rigom i pripreme u Antaliji.

Izvor: FK Borac

Fudbaleri banjalučkog Borca završili su pripreme u Antaliji porazom 2:1 od letonske Rige u meču u kojem su crveno-plavi poveli, a onda dozvolili protivniku da iz dva kornera stigne do dva pogotka za preokret.

Trener Mladen Žižović nije bio previše kritičan nakon ovog poraza. Naprotiv.

"Jako teško vrijeme danas. Prema mom igračkom i trenerskom iskustvu često ovako zna da bude na završetku priprema, igrači su mentalno već kod kuće. Može se desiti da se izgubi utakmica kao što je to bilo danas, ali imali smo dosta dobrih perioda igre, dva tri puta izašli u dobre prilike, nismo odbranili dva prekida. Riga je bila dominantna u tim situacijama, iskoristili su svoje šanse i došli do pobjede. Opet smo dali šansu većini igrača koji su ovdje na pripremama, neki su odradili trening, imali smo dva-tri igrača kojih nije bilo danas", rekao je Žižović.

Ono što je zabrinulo navijače Borca je izlazak Envera kulašina u prvom i Amera Hiroša u drugom poluvremenu zbog povrede.

"Povrijedili su se Hiroš i Kulašin, vidjećemo kavo je stanje, ostali smo rano bez njih, ali nadam se da će sve biti kako treba", prokomentarisao je trener Borca.

On je istakao da njegova ekipa neće odustati od svog stila igre.

"Možemo i treba da budemo zadovoljni načinom na koji radimo i dolazimo do igre i rezultata. Nekad to rezultat pokaže, nekad ne pokaže, ali nećemo odstupiti od svog načina i stila igre koji nam je donosio rezultat i prošle godine. Tako ćemo i sada da se postavimo i nadam se da će to biti još kvalitetnije. Pustili smo Karolinu prije dva-tri dana, ima porodičnih problema, nije bio sa nama. Kulašin ima problema sa slomljenim nosom, to je sve normalno, nema nekih velikih mišićnih povreda jedino imamo mali problem sa Hreljom, ali nadam se da će i on biti u pogonu u narednih 15 dana".

Karolina napustio trening kamp u Antaliji Jurih Karolina već nekoliko dana nije sa saigračima u Antaliji, a trener Mladen Žižović je pojasnio ovu situaciju. "Postoje stvari koje su važnije od sporta i od fudbala i od kluba, bez obzira koliko ga mi volimo, a volimo ga amnogo i poštujemo sve što radi. U ovakvim situacijama jednostavno nema izgovora, naravno da smo izašli u susret Karolini i očekujemo ga da se priključi u Bnajaluci na treninzima. Nadam se da će ta njegova porodična situacija biti kako treba i da će se što prije stabilizovati i da to krene u najboljem mogućem redu".

Ekspedicija Borca se u četvrtak vraća u Banjaluku, a vrlo brzo i početak drugog dijela sezone. Već u nedjelju crveno-plavi dočekuju Čelik u osmini finala Kupa BIH, a potom u četvrtak, 13. februara slijedi duel sa Olimpijom u Konferencijskoj ligi.

"Navikli smo na taj zgusnuti raspored, evo i u pripremnom periodu smo imali svaka četiri dana utakmicu. Vraćamo se u Banjaluku, u nedjelju otvaramo drugi dio sezone utakmicom protiv Čelika. Pozivam sve da nas podrže protiv Olimpije, nadam se da će da naprave generalnu probu u nedjelju. Čelik moramo ozbiljno da shvatimo, želimo maksimalno da dođemo u Kupu Bih i nadam se da ćemo tu utakmicu riješiti u svoju korist i na najbolji mogući način najaviti dvomeč sa Olimpijom", rekao je Žižović.