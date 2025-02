Borac saopštio: Na Čelik za 5 KM!

Cijena ulaznica je više nego pristupačna.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Prvu zvaničnu utakmicu po povratku sa priprema u Antaliji fudbaleri Borca odigraće u nedjelju, 9. februara, na Gradskom stadionu.

Sa početkom u 17.30 časova, crveno-plavi će u osmini finala Kupa BiH odmjeriti snage sa Čelikom, a iz Platonove ulice danas je saopštena cijena ulaznica.

I za istočnu i za zapadnu tribinu potrebno je da se izdvoji samo 5 KM, pa se očekuje da će Gradski stadion biti poprilično ispunjen na meču koji će poslužiti kao generalna proba za evropski meč protiv Olimpije.

Iz kluba je, takođe, istaknuto da je, kada je riječ o istočnoj tribini, ulaz za djecu do deset godina besplatan.

Karte mogu da se kupe u zvaničnoj klupskoj prodavnici (plato kod Narodnog pozorišta) od utorka do subote od 13.00 do 20.00 časova, kao i na dan utakmicen na biletarnicama na istočnoj i zapadnoj tribini od 14.00 do 18.00 časova.

