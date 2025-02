"Neki koji su danas priliku teško da će ju opet dobiti", rekao je trener Sarajeva poslije remija bez golova sa Željezničarom.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Sarajevski derbi završen je podjelom bodova, a iako smo vidjeli "mali milion" prilika na kraju je bilo 0:0.

Promašene šanse prvi su utisak i za trenera Sarajeva Zorana Zekića.

"Moram reći da je utakmica bila jako dobra, za gledaoce jako zanimljiva. Ja se sad malo smijem, ali vjerovatno neću spavati cijelu noć. Ovoliki broj promašenih šansi...", bio je njegov prvi komentar poslije utakmice, a onda je dodao:

"Ono što je najbitnije, igrao sam taj fudbal, da zabiješ ono što trebaš da zabiješ u prvom poluvremenu, utakmica ide potpuno drugim tokon, mnogo mirnije, Željo bi se morao otvoriti. Jednostavno neće u gol, iako mislim da smo to zaista zaslužili. Trebali smo voditi tri razlike. Rekao sam Krpiću ono što je on promašio to nekad nisam ni ja uspjevao".

Zekić je istakao da su ovo skupo prodani bodovi, a onda pohvalio debitanta u svojoj ekipi Karla Butića, ali i protivničkog golmana Vedada Muftića koji je odbranio nekoliko zicera.

"Vruća glava, ali moram reći da sam ponosan na svoju ekipu, na način na koji smo igrali. Bili smo dobri i trkački i taktički, stvarali šanse, ali nismo uspjeli. Skupo prodani bodovi. Jako sam zadovoljan sa svim onim što sam tražio od napadača dobio sam od njega (Butića, op.a.), nije zabio gol, ali zbog tih njegovih kretnji, čuvanja lopti. Možda je utjeha da je još početak prvenstva pa strijelci još nisu raspoloženi, ali stvarno toliki broj šansi stvaramo da je to nevjerovatno. Golman Želje je protiv nas itekako raspoložen, u dvije utakmice skinuo je 7-8 zicera".

Vidi opis "Krpić promašio što ni ja nisam uspjevao"! Zekić poslije "nule": Da smo igrali protiv Borca, možda bi danas nešto ušlo! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 9 9 / 9 AD

Sarajevu sad slijedi prvi meč četvrtfinala Kupa BiH protiv Zrinjskog, potom prvenstveni duel sa Širokim Brijegom. Zekić je najavio da će rotirati, ali iz njegovih riječi bio je jasno da je i razočaran ponašanjem nekih igrača, a onda nastupom nekih igrača u današnjem.

"Imamo dosta igrača, dobar roster. Neki su možda i malo uvrijeđeni, ali brzo će ih proći. Imamo svaka tri dana utakmicu, svi će dobiti priliku, mada neki koji su danas dobili priliku teško da će ju opet dobiti. Držim do svoje riječi i ekipe. Previše ima karekternih momaka, previše se radi i previše je uloženo da bi se mogle takve stvari tolerisati. Nije toj neki moj ego nego jednostavno to je stvar poštovanja i osnovne kulture prema fudbalu i prema životu", rekao je Zekić.

Trener Sarajeva potom se vratio na kup utakmicu protiv Zrinjskog.

"Imamo jako ozbiljnu utakmicu protiv jako ozbiljnog protivnika. Pitali ste me i da li je nedostatak što nismo igrali protiv Borca, evo danas smo igrali fantastično, da smo možda igrali tu protiv Borca možda bi ušle neka šansa, to dragi Bog ne zna. Igraju se dvije utakmice, treba biti taktički disciplinovan, fokurisran i koncentrisan, nadam se boljoj realizaciji. Moram reći da sam tužan jer nismo pobijedili, ali raduje me što moja ekipa igra fudbal i uz toliki broj prilika nadam se da će sve doći na svoje", zaključio je Zekić.