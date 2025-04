"Da mogu, dao bih mu svoje oči": Legendarni fudbaler otkrio detalje neizlječive bolesti svog sina

Slavni Majkl Oven dao bi sinu Džejmsu svoje oči, jer nasljednik zbog neizlječive bolesti više nikada neće vidjeti.

Izvor: ALEX HOFFORD/EPA

Svoejvremeno najbolji fudbaler na svijetu, nekadašnji engleski napadač Majkl Oven, otvorio je dušu o porodičnom problemu koji ga muči. Njegovom sinu Džejmsu (17) dijagnostifikovana je neizlječiva Stargardtova bolest zbog koje je oslijepio. Nasljednik legendarnog fudbalera izgubio je vid, a po riječima Majkla Ovena sada počinje period privikavanja na novu situaciju.

"On mi znači više od svega. Da mogu da mu dam svoje oči, učinio bih to. Ali, to su karte koje je on dobio i nema smisla to ponavljati cijelog života. Nema smisla razmišljati 'zašto baš meni'. Džejms apsolutno to ne radi. U početku je radio malo, ali sada je pozitivan", rekao je Majkl Oven i dodao: "Neće moći da vozi automobil. Neće moći razgovarati o fudbalu u lokalnom pubu. Ali, razgovaramo o drugim stvarima. Sluša, smije se i šali se."

Nekadašnji fudbaler Liverpula, Real Madrida i Mančester junajteda želeo je sinu da obezbijedi sve, ali nije mogao da ga sačuva od teške bolesti. Ipak, i danas na situaciju koja ih je zadesila gleda pozitivno - za sina smatra da je nevjerovatan momak i da će se prilagoditi okolnostima.

"Nikad se ne probudim razmišljajući o njegovim očima. Probudim se i razmišljam kako je nevjerovatan dečko", rekao je Oven i zaključio: "U početku mi je bilo teško. Naravno da želiš da ti dijete ima savršen život, ali to je samo manja rupa na njegovom životnom putu. To je nešto s čim moraš živjeti i prilagoditi se."