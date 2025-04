LIGA ŠAMPIONA UŽIVO: Dva gola u Madridu za dva minuta, kakva drama

Real Madrid dočekuje Arsenal, a Inter dočekuje Bajern u četvrtfinalu Lige šampiona.

Real Madrid - Arsenal, Inter - Bajern Minhen.

Poslije ova dva meča dobićemo i poslednja dva učesnika polufinala Lige šampiona, ostala su samo još dva meča do kraja ove faze takmičenja i u ovim duelima će jedni htjeti da zadrže prednost, a drugi da naprave veliki preokret.

U prvom duelu Arsenal je u Londonu slavio sa 3:0 i od tog duela, pa do revanša Madriđani po medijima, na zvaničnim profilima i svuda najavljuju veliki preokret i obećavaju da će to da urade, dok gosti mudro ćute i poručuju da će da "pričaju na terenu".

Inter je u Minhenu slavio sa 2:1 i pokušaće da odbrani to kod kuće, dok nemački tim želi da dođe do preokreta. Samo dva tima mogu da prođu i da se priključe Barseloni i PSŽ-u koji su već to učinili dan ranije.

