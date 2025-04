Atalanta pokorila "San Siro", Milan sve dalje od Evrope

Milan je u nedjelju minimalno poražen od Atalante na "San Siru" u utakmici 33. kola italijanske Serije A.

"Rosoneri" nisu uspjeli da eventualnim trijumfom nad ekipom iz Bergama ostanu u trci za plasman u evropska takmičenja!

MILAN - ATALANTA 0:1 (0:0)

Reprezentativci Srbije Luka Jović i Strahinja Pavlović bili su večeras starteri u domaćem timu, a upravo je Jović kreirao najbolju šansu za Milan u prvom poluvremenu.

Srpski napadač se u 44. minutu odlično oslobodio svog čuvara i iz okreta šutirao negdje sa desetak metara pored same stative.

Nisu puno pokazali ni izabranici Đampjera Gasperinija u prvih 45 minuta, ali su u nastavku pokazali da su s razlogom već osigurali plasman u Ligu šampiona naredne sezone.

Nigerijac Ademola Lukman bio je stalna prijetnja po gol domaćih, ali je tek u 62. minutu loptu iz mreže morao da vadi golman Majk Manjan i to nakon fantastične akcije.

Lopta je od noge do noge stigla na lijevu stranu do Lukmana, koji je centašutom na drugu stativu pronašao Raula Belanovu, a on je vratio povratnu na peterac, gdje je u padu glavom u mrežu poslao Brazilac Ederson - 0:1.

Iako je bilo jođ šansi pred golom Menjana, taj pogodak bio je dovoljan "boginji" da stigne do 19. pobjede u sezoni i da nanese Milanu jubilarni 10. poraz za vjerovatni oproštaj od plasmana u Evropu.

Tim Serža Konseinsaoa na pet kola prije kraja sezone zaostaje šest bodova za šestim mjestom na kojem je Roma.







