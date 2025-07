Željezničar ispao iz Evrope zbog 10 "najcrnjih" minuta u Kopru!

Fudbaleri Željezničara eliminisani su iz Evrope na samom početku kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Nakon banjalučkog Borca, iz Evrope je ispao i sarajevski Željezničar!

KOPER - ŽELJEZNIČAR 3:1 (3:1)

Poslije 1:1 na "Grbavici", gdje su apsolutno dominirali i u svim segmentima nadigrali Koper, u revanšu na stadionu "Bonifika" su odlično počeli i u 26. minutu stigli do prednosti iz jedanaesterca koji je izborio Madžid Šošić.

Siguran sa "bijele tačke" bio je Sulejman Krpić za veliko slavlje hiljadu navijača sarajevskog kluba - 0:1.

Izdržali su učenici Admira Adžema do samog finiša poluvremena, a onda je uslijedilo 10 "najcrnjih" minuta u istoriji sarajevskog kluba.

Josip Iličić je u 44. minutu majstorski uposlio Veljka Mijailovića, a nekadašnji defanzivac Čukaričkog pogodio je mrežu Vedada Muftića - 1:1.

Od tog trenutka ne postoji racionalno objašnjenje šta se desilo s fudbalerima Želje, koji su u sudijskoj nadoknadi prvog dijela primili još dva pogotka i zatvorili vrata plasmana u drugo kolo.

Ključno ime domaćina ponovo je bio Josip Iličić, koji je asistirao Francuzu Kamilu Manseriju za vođstvo, a za "ovjeru" pobjede i prolaska dalje, pobrinuo se opet iskusni Slovenac, porijeklom iz Prijedora.

Prilikom izvođenja kornera, navijači Želje su ga gađali raznim predmetima, ali to ga nije omelo - sjajno je centrirao, Manseri glavom prebacio do Belgijanca Žana Pjera Longonde, a on je poslao loptu pod prečku - 3:1.

U nastavku je Adžem pokušao izmjenama, ali Željo nije uspio da se oporavi od šoka u finišu prvog dijela, a kad se sve sabere u drugih 45 minuta, plavi sa "Grbavice" su još i dobro prošli s obzirom da je tim nekadašnjeg trenera Crvene zvezde Slaviše Stojanovića propustio još nekoliko stopotostnih prilika.

Slovenci će tako u narednu rundu, gdje ih očekuje norveški Viking, a Željo će se poput banjalučkog Borca, koji je eliminisan uprkos trijumfu nad Santa Kolomom u Andori (0:2), okrenuti obavezama u Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

NAJAVA

Može li Željezničar poslije 1:1 u prvom meču u Sarajevu, proći Koper u Sloveniji?

Po onom što je prikazao na "Grbavici", nema nikakve sumnje da može!

Željo je po svim parametrima igre bio bolji od Kopra u prvom duelu na "Grbavici", ali nije uspio da svoju nadmoć na terenu materijalizuje pogocima pa je, ukoliko ponovi partiju i večeras, realno očekivati prolaz plavih u drugo kolo.

Trener Sarajlija Admir Adžem odmah po okončanju meča na "Grbavici" je poručio navijačima da očekuju još boljeg Želju u revanšu, a u jučerašnjoj izjavi je imao zamjerku na neravnomjerno pokošen teren, zbog kojih bi problema mogao imati golman Vedad Muftić.

Čuvar mreže plavih je prepustio ulogu favorita Slovencima zbog domaćeg terena iako će na stadionu "Bonifika" biti oko hiljadu sarajevskih navijača koji će biti dodatni vjetar u leđa za Adžemov tim.

Podsjetimo, prvi meč u Sarajevu je bio najsposjećeniji u cijelim kvalifikacijama Konferencijske lige sa 12.000 gledalaca.

Meč u Kopru će suditi arbitar sa Kipra Antonio Menelaos, a ekipa koja prođe u narednu rundu igraće protiv norveškog Vikinga 24. i 31. jula.