FS BiH podržao Čeferina za novi mandat na čelu UEFA!

Bh. kuća fudbala podržala je dosadašnjeg predsjednika UEFA Aleksandera Čeferina.

Izvor: Promo/FS BiH

Predsjednik Fudbalskog saveza BiH Vico Zeljković prisustvovao je ovog četvrtka UEFA Top Executive Programme (TEP) sastanku, kojem je prisustvovalo 55 čelnika i generalnih sekretara nacionalnih fudbalskih saveza.

Kako je naveo prvi čovjek bh. fudbala, jedna od najvažnijih tema bila je budućnost evropskog fudbala pa je tako Aleksandar Čeferin dobio jednoglasnu podršku svih prisutnih evropskih saveza za kandidaturu za novi mandat na čelu Evropske fudbalske federacije.

"Na sastanku je bilo riječi i o predstojećim izborima u FIFA, kao i o smjernicama i pravcima u kojima bi svjetska kuća fudbala trebalo da se kreće u narednom periodu, s ciljem daljeg razvoja, unapređenja i napretka fudbala.

TEP je bio prilika i za razmjenu mišljenja i iskustava o važnim pitanjima za budućnost fudbala, kao i za nastavak saradnje među evropskim nacionalnim savezima.

Važno je da i dalje zajednički radimo na tome da fudbal napreduje, da se razvija u pravom smjeru i da ostane sport koji povezuje ljude širom Evrope i svijeta", napisao je Zeljković na društvenim mrežama.

Aleksander Čeferin je, inače, od 2016. godine na čelu fudbala u Evropi, a od 2027. godine bi trebalo da započne četvrti mandat na čelu ove organizacije.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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