Prvi strijelac Serije A: "Siniša je već bio bolestan, sreo me je na hodniku i dao mi obećanje"

Antonio Rajmondo nikada neće zaboraviti ko mu je prvi vjerovao. Pričao je Italijanima naširoko o Siniši Mihajloviću koji mu je u Bolonji dao šansu kada je malo ko mislio da će Rajmondo biti vrhunski napadač.

Izvor: Domenico Cippitelli / imago sportfotodienst / Profimedia

Ni sada kada je hit Serije A Antonio Rajmondo ne zaboravlja Sinišu Mihajlovića. Napadač Frozinonea je prvi strijelac italijanskog prvenstva sa sedam golova u isto toliko utakmica. Sada je 22-godišnji špic udarna igla tima koji se našao blizu vrha tabele, a ponikao je u Bolonji gdje mu je kao tinejdžeru Siniša Mihajlović dao priliku da debituje.

"Mihajlović je na konferenciji za medije najavio da će mi pružiti šansu da debitujem. Imao sam 17 godina i nisam ni bio svjestan šta se zapravo događa. Biću mu zahvalan do kraja života što me je lansirao u prvi tim“, poručio je Rajmondo za "Gazetu delo Sport".

Sada se prisjetio i jednog susreta sa Sinišom u trening-centru Bolonje, baš u vrijeme kada je srpski stručnjak vodio tešku borbu sa rakom.

"Sjećam se i kada me je uvrstio u startnu postavu protiv Đenove. Nažalost, već je bio bolestan. Sreo sam ga u hodniku trening-centra i nisam ga odmah prepoznao jer je bio potpuno zakopčan i sa kapuljačom na glavi. Rekao mi je: 'Budi spreman, jer ću te staviti da igraš.' I zaista je tako bilo", prisjetio se italijanski golgeter.

Ko je Antonio Rajmondo?

Izvor: Massimo Paolone / Zuma Press / Profimedia

Visok 185 centimetara, nakon prvih mečeva kod Siniše Mihajlovića dobio je i poziv za U18 tim Italije gdje je na 10 mečeva dao sedam golova. Igrao je i za U19, U20 i U21 tim, a sada čeka poziv za "A" selekciju. Ipak, nikada mu nisu dali pravu šansu u Bolonji nakon smrti Siniše Mihajlovića i išao je na pozajmice. Prvo u Ternanu, pa u Veneciju, Salernitanu i sada je u Frozinoneu od prošle sezone.

"U Veneciji sam se povrijedio baš kada sam mogao da dobijem veću minutažu. U januaru sam otišao u Salerno, gdje stvari nisu funkcionisale, dijelom mojom krivicom, a dijelom zbog drugih okolnosti. U Terniju sam imao odličan prvi dio sezone, ali sam kasnije pao u formi. Nosim lijepe uspomene, mada me ispadanje iz lige i dalje boli", rekao je Rajmondo.

On je prethodne golove proslavio u stilu Gabrijela Batistute.

"Nastalo je prošle godine sa prijateljima iz Salerna, pred posljednju utakmicu. Donijelo mi je sreću, pa sam nastavio tako da slavim. Batistuta? Molim vas, bez poređenja. Čak i da samo izdaleka podsjećam na njega, to bi već bilo previše", rekao je skromno Rajmondo.