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Srbin poveo Veneciju ka velikoj pobjedi: "Fenjeraš" konačno slavio - pao je Napoli!

Srbin poveo Veneciju ka velikoj pobjedi: "Fenjeraš" konačno slavio - pao je Napoli!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Srpski golman Filip Stanković jedan je od najzaslužnijih za pobjedu Venecije protiv favorizovanog Napolija (1:0).

Filip Stanković Izvor: Mattia Radoni/IPA Sport / IPA / Profimedia

Venecija je, kad se možda tome nije ni nadala, upisala prvu pobjedu u sezoni, a ogromne zasluge za to ima Filip Stanković!

Srpski golman je u duelu "fenjeraša" sa Napolijem odbranio jedanaesterac Kevinu de Brujneu i poveo svoj tim ka prvoj pobjedi u povratničkoj sezoni u eliti!

VENECIJA – NAPOLI 1:0

Nigerijski napadač u redovima Venecije Akor Adams je pogodio za vođstvo u 49. minutu, da bi sredinom drugog dijela bio dosuđen udarac sa 11 metara za Napolitance. Odgovornost je preuzeo iskusni Belgijanac, ali je sin Dejana Stankovića pročitao njegovu namjeru i ostavio bodove u Veneciji.

Pogledajte taj trenutak:

Iako je Venecija ove subote uknjižila prvu pobjedu nakon 6 vezanih poraza, nije se pomjerila sa posljednje pozicije. Sa druge strane, Napoli je u sedmoj utakmici zabilježio već treći poraz. Ima isto toliko i pobjeda, uz jedan remi, što je u ovom trenutku dovoljno tek za deveto mjesto.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Serija A fudbal Venecija Filip Stanković Napoli

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