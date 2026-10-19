Rasim Ljajić potvrdio je da Saša Ilić ostaje trener Partizana uprkos krizi i porazu od Železničara. Klub vjeruje u njegov potencijal.

Izvor: Milan Rasic/© MN press, all rights reserved

Uprkos velikoj krizi, FK Partizan odlučio je da vjeruje treneru Saši Iliću i neće ga smijeniti ni poslije novog poraza od Železničara u Pančevu (1:0), saopštio je predsjednik kluba Rasim Ljajić. Crno-bijeli imaju povjerenje u Ilića koji je bezbjedan na klupi Partizana iako su daleko od vrha tabele, odnosno tek su na 10. mjestu na tabeli.

"Ne razmišljamo o smjeni Saše Ilića. Mi smo mu tražili da ostane i kada je htio da ode. Nemamo luksuz da uništavamo legende u svakom smislu", kazao je Ljajić za "Sportinjo".

"Ovo jeste kriza, ozbiljna kriza. Juče su se po prvi put vidjeli elementi u igri koji su nagovještavali da možemo da izađemo iz krize, iako smo izgubili. Ekipa ima potencijal, moramo da prebrodimo krizu. Koliko god bilo teško. Ne možemo da stavimo glave u pijesak kada stvari ne valjaju", naglasio je on.

Šta dalje za Partizan?

Vidi opis Prvi čovjek Partizana Rasim Ljajić: "Nemamo luksuz da smijenimo Sašu Ilića" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

Deseto mjesto na tabeli daleko je od ciljeva i normi na koje je Partizan navikao, a recept je jednostavan - povratak pobjedama uz jačanje igračkog kadra da bi se pokušalo izaći u Evropu.

"Plan i cilj je da se krene u seriju pobjeda. Da se do zimske pauze što bolje plasiramo na tabeli. To je kratkoročni cilj", rekao je prvi čovjek kluba Rasim Ljajić čija ekipa je trenutno devet bodova daleko od evropskih kvalifikacija: "Biće odlazaka u januaru, imamo interesovanja", dodao je.

O suđenju

Izvor: MN PRESS

FK Partizan oglasio se saopštenjem povodom meča sa Železničarom iz Pančeva na kome nije bio zadovoljan suđenjem, o čemu je govorio i Rasim Ljajić.

"Nismo zadovoljni, dogodilo se nekoliko spornih situacija. Reforma Sudijske organizacije je diskutabilna. Pričalo se da će doći stranac i da će nas prosvijetliti. Prošle sezone je bilo naznaka, čak smo i hvalili rad Domenika Mesine. Ove sezone, ponovo rikverc", zaključio je on.

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(MONDO)