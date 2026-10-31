Aktivirano posebno pravilo zbog Lionela Mesija: Zbog ovoga neće biti suspendovan

U Americi su aktivirali posebno pravilo pa tako Lionel Mesi neće biti suspendovan na jednu utakmicu zbog pet žutih kartona.

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U fudbalu u SAD važi pravilo da igrač koji dobije pet žutih kartona mora da propusti jedan meč. Upravo to se dogodilo Lionelu Mesiju koji je u dresu Intera iz Majamija pet puta upisan u sudijsku beležnicu i trebalo bi da propusti naredni meč protiv Nju Inglanda. Međutim, to se neće dogoditi.

Kako prenose tamošnji mediji čelnici MLS lige odlučili su da aktiviraju posebno pravilo koje niko nije znao da postoji. Prosto, nije se primjenjivalo do sada. Tako je donesena odluka da se to pravilo aktivira.

"MLS ima izuzetak u pravilima koji kaže da se suspenzija od jedne utakmice neće primijeniti ako igrač nije dobio žuti karton u dugom vremenskom periodu. Pravilo koje niko nije primijetio, ali je dospjelo u javnost zbog Mesijevog statusa", navodi se u tekstu portala "Atletik".

Dakle, kako stvari stoje Mesi će biti na terenu i pokušaće da pomogne Interu da prekine loš niz od dva meča bez pobjede.

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