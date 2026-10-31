logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Aktivirano posebno pravilo zbog Lionela Mesija: Zbog ovoga neće biti suspendovan

Aktivirano posebno pravilo zbog Lionela Mesija: Zbog ovoga neće biti suspendovan

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

U Americi su aktivirali posebno pravilo pa tako Lionel Mesi neće biti suspendovan na jednu utakmicu zbog pet žutih kartona.

Aktivirano posebno pravilo zbog Mesija neće biti suspendovan Izvor: Rich Storry / Getty images / Profimedia

U fudbalu u SAD važi pravilo da igrač koji dobije pet žutih kartona mora da propusti jedan meč. Upravo to se dogodilo Lionelu Mesiju koji je u dresu Intera iz Majamija pet puta upisan u sudijsku beležnicu i trebalo bi da propusti naredni meč protiv Nju Inglanda. Međutim, to se neće dogoditi.

Kako prenose tamošnji mediji čelnici MLS lige odlučili su da aktiviraju posebno pravilo koje niko nije znao da postoji. Prosto, nije se primjenjivalo do sada. Tako je donesena odluka da se to pravilo aktivira.

"MLS ima izuzetak u pravilima koji kaže da se suspenzija od jedne utakmice neće primijeniti ako igrač nije dobio žuti karton u dugom vremenskom periodu. Pravilo koje niko nije primijetio, ali je dospjelo u javnost zbog Mesijevog statusa", navodi se u tekstu portala "Atletik".

Dakle, kako stvari stoje Mesi će biti na terenu i pokušaće da pomogne Interu da prekine loš niz od dva meča bez pobjede.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Lionel Mesi MLS fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC