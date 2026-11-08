Nekadašnji kultni golman smederevskog Sartida i reprezentativac Jugoslavije Dragan Žilić prisjetio se dana kada je igrao za Rijeku i kada ga je uvrijedio Mario Mandžukić.

Izvor: YouTube/MONDO portal

Nekadašnji golman zlatne generacije smederevskog Sartida i reprezentacije Jugoslavije Dragan Žilić prisjetio se svojih dana u Hrvatskoj. On je bio jedan od prvih igrača iz Srbije koji je nakon ratnih dešavanja devedesetih potpisao za neki hrvatski klub kada je 2005. godine prešao u Rijeku.

Pričao je naširoko o tome u svom intervjuu za MONDO, a sada se u podkastu "Iz keca Mićo" prisjetio jednog susreta sa Mariom Mandžukićem iz vremena kada su obojica igrali u HNL-u.

"Mandžukić protrčava pored mene i opsuje onako, sočno. Po nacionalnosti, srpsku mi majku. I ja krenem za njim. S istim intenzitetom ja njemu vratim, uz dodatak balav. Jer je balav u odnosu na mene. Ja imam 30, on 20 godina. Mislim, odakle nekom uopšte ta kultura da ti na utakmici... Nisi ti navijač, ti si dole, igrač si. Nisam imao takvih situacija, moram da priznam za četiri godine da sam imao neki direktan konflikt s igračem. Sljedeći prekid koji je bio, dečko dotrčava do mene, pruža ruku i kaže: 'Oprosti, nisam tako mislio'. Lijepe stvari", rekao je Dragan Žilić.

Dragan Žilić i Armada

Vidi opis Dragan Žilić: "Mario Mandžukić mi je opsovao srpsku majku! Poslije se izvinio..." Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Dragan Žilić je počeo u rodnoj Kikindi, zatim je branio za Vojvodinu koja je u njegovo vrijeme igrala čak i finala evropskih takmičenja, a onda je poslije sezone u CSKA iz Sofije došao u Sartid. U Sartidu je postao legenda, ostao je četiri godine, igrao je za reprezentaciju i osvojio kup. Potom je igrao pet godina u Rijeci i Gorici, a od tada je u niželigašima po Njemačkoj gdje sada brani i radi kao trener golmana.

"Svašta može da se desi na terenu, ali nisam ništa na nacionalnoj bazi doživljavao od protivničkih igrača. Oni su meni stvarno garantovali punu bezbjednost i tako je i bilo. Kasnije se desio nemio incident u gradu, ali je od toga prošlo godinu i po dana. To je bila izolovana situacija. Više je bilo pritiska od navijača, što je opet apsurd jer nisam imao toliko problema sa protivničkim navijačima koliko sa 'Armadom'.

Prvih šest mjeseci je bilo baš, baš burno. Poslije jedne utakmice u Zagrebu gdje smo pobijedili Dinamo na 'Maksimiru' situacija je krenula da se niveliše. Da se dovodi u neko mirno stanje što se tiče odnosa 'Armade' prema meni. Teško je da čovjek sažme te stvari. Dvije tribine mi aplaudiraju i 'Armada' koja se od toga ograđuje. Malo čudna situacija.

Sad zamislite situaciju, neprijatno do zla Boga. Baš je bilo napeto. To se dešava u jednoj sredini koju ostali dijelovi Hrvatske, posebno navijači Hajduka i Dinama zovu 'crvenom Rijekom'. 'Srpskom Rijekom'. Takve riječi, takve uvrede, ja doživljavam od te Rijeke, od te 'Armade' koju ostali navijači kao što su 'Torcida' ili 'Bed Blu Bojs' prozivaju da su srpski navijači. Bilo je tu svakakvih priča, svakakvih pisanja... 'Armada' sa takvim uzvicima nije dobijala odobravanje centralne tribine i one tribine ispod stijena. Čak su dobijali i zvižduke. A dešava se da Rijeka tu sezonu skida sve ograde! Tu sezonu kada sam ja došao oni su sve ograde poskidali!", rekao je za MONDO Dragan Žilić.

(MONDO)

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