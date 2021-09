Godinama nisu pričali zbog jedne rečenice: Modrić i Mandžukić bili u lošim odnosima!

Hrvatski fudbaleri Luka Modrić i Mario Mandžukić tri godine nisu razgovarali zbog samo jedne rečenice koja ih je udaljila.

Mandžikić je otišao u fudbalsku penziju, a španska "Marka" i engleski "Dejli Mejl" su podsjetili na dio autobiografije Luke Modrića u kojem je vezista Real Madrida pričao o prekidu odnosa sa nekadašnjim napadačem Bajerna, Juventusa, Atletiko Madrida...

"Mario je poseban tip. Nekad djeluje mrzovoljno, ali češće je raspoložen. Ko ga ne poznaje dobro, pomislio bi da je stvarno i pretežno mrgud. Sve to vrijeme Marija znam kao odličnog dečka s velikim srcem", prisjetio se Modrić, dodavši da su njih dvojica zajedno prošli kroz mnogo toga u reprezentaciji prije nego se dogodio nesporazum.

"Na gostovanju na Islandu, kada smo se u doigravanju borili s njima za odlazak na Mundijal u Brazil, sreo sam se s Mandžukićem ispred hotelskog lifta i rekao sam mu: 'Ajde, Mario, idemo danas jako'. Onako kako se vrlo često igrači međusobno bodre i potiču. Mandžukić me iznenadio svojom reakcijom i rekao: 'Samo ti sebe gledaj, pusti mene.'", prenio je zagrebački "Indeks".

Od tada odnos se promijenio i to je trajalo godinama.

"Učinilo mi se da je u pitanju neko trenutno neraspoloženje. Kao da se nešto ljutio na mene, a tome nisam mogao naći logično objašnjenje. S Marijom sam uvijek imao dobar odnos. Bili smo u stalnom kontaktu sve do tada. Onda je nastala tišina, odnos je zahladio. Da mi je današnja mudrost, odmah bih to raščistio ili u najgorem slučaju, na sljedećem okupljanju reprezentacije. Ali, bio sam i ja prkosan. Kad se dva teška karaktera nađu u kratkom spoju, energija nestane. Meni je, iskreno rečeno, bilo krivo, ali nisam htio povući prvi potez. Očito nije ni on", naveo je Modrić.

Pomirenje je "palo" prije Svjetskog prvenstva u Rusiji.

"On je osoba s kojom bih išao u svaku borbu. Šta god bilo, znam da će dati sve, da će ti čuvati leđa i da te nikad neće izdati. Dočekao sam pravi trenutak i inicirao razgovor. Htio sam mu reći koliko mi je žao što nemamo više blizak odnos. Zanimalo me šta je uzrok tome da više od tri godine komuniciramo isključivo kolegijalno. Razgovarali smo otvoreno i svakim trenutkom kao da se topio led između nas, problem koji je nastao ni iz čega. 'Nisam se ljutio na tebe, mislio sam da se ti ljutiš na mene', rekao mi je. Između nas je ponovo prostrujala pozitivna energija", zaključio je Modrić, a prenio pomenuti zagrebački portal.

