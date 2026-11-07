Miljanović i Mols izborili baraž za plasman u švedsku elitu! "Ovo je preko svih očekivanja“!

Bivši trener Borca Nemanja Miljanović napravio veliki uspjeh sa švedskim Ostersundom, koji je ne samo izbjegao borbu za opstanak već se našao u vrhu tabele i boriće se za promociju u elitnu "Alsvenskan" ligu.

Izvor: MONDO

Nemanja Miljanović u januaru ove godine preuzeo je švedskog drugoligaša Ostersund i dobio zadatak da stabilizuje ekipu koja se prethodne dvije sezone borila za opstanak, a bivši trener banjalučkog Borca ne samo da je uspio da izbjegne grčevitu borbu već je svoju ekipu postavio na "suprotn" stranu tabele.

U dramatičnoj završnici sezone Ostersund je pod vođstvom Miljanovića sačuvao četvrtu poziciju i tako obezbijedio baraž za plasman u elitnu "Alsvenskan" ligu.

Ostersund je u posljednjem kolu remizirao protiv Odevolda, jednog od dva direktna rivala u borbi za baraž poziciju, ali je i drugi rival Landskrona upisao remi na gostovanju kod Ljungskilea i ekipa Nemanje Miljanovića je zadržala četvrto mjesto na tabeli.

Nakon što su igrači Ostersunda završili svoj meč čekali su vijesti iz 750 kilometara udaljenog Ljungskilea, a kada je stigla potvrda da je Landskrona osvojila samo bod uslijedilo je veliko slavlje domaćih igrača.

Među njima je i još jedan bivši član Borca, Donald Mols, koji je u januaru prihvatio Miljanovićev poziv i priključio se ekipi Ostersunda za koju je tokom sezone upisao 21 nastup.

"Odigrali smo neriješeno, poklopili su se rezultati, tako da nam je to bilo dovoljno za baraž. Igramo za dvije sedmice protiv Varberga, prvu kod kuće drugu na strani, ako prođemo onda igramo protiv 14. iz prve lige za plasman u najviši rang. Ovo je preko svih očekivanja, nismo računali na ovo. Bilo je bitno bitno da ne odemo dole u plej-aut za ispadanje, a sve iznad toga je bio bonus, tako da je ovo super rezultat“, rekao je Nemanja Miljanović u izjavi za MONDO poslije velikog uspjeha sa Ostersundom.

Prvi meč baraža Ostersund – Varberg igra se 21. novembra, a revanš je na programu sedam dana kasnije.

Sezona u elitnom "Alsvenskanu“ završava se 29. novembra i tada će biti poznato koja ekipa sa 14. pozicije na tabeli će igrati baraž protiv pobjednika duela Ostersunda i Varberga.