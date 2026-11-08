Borčev Kamerunac u Švedskoj na pragu elitnog ranga! Mols za MONDO: Ljudi u gradu žive za fudbal i klub!

"Atmosfera je sjajna, ljudi u Ostersundu žive za fudbal i klub, uradićemo sve da ih još više obradujemo", kaže Donald Mols nakon što je sa svojom ekipom izborio baraž za promociju u švedsku prvu ligu.

Izvor: OFK Ostersunds

Švedski drugoligaš Ostersund pod vođstvom Nemanje Miljanovića napravio je ogroman uspjeh i izborio baraž za plasman u najviši rang.

Iako je nekadašnji trener banjalučkog Borca dobio zadatak da stabilizuje ekipu i izbjegne borbu za opstanak uspio je da Ostersund dovede do četvrte pozicije na tabeli i nađe se na pragu elitnog ranga švedskog fudbala.

Dio njegove ekipe je njegov sin Daniel, a tu je i nekadašnji fudbaler banjalučkog Borca Donald Mols.

Neumorni Kamerunac, koji je zbog svoje borbenosti i neposrednosti bio miljenik banjalučke publike, nakon igranja u Srbiji i povratka u BIH u januaru ove godine upravo na poziv Miljanovića preselio je u Švedsku i obukao dres Ostersunda.

Tokom sezone čiji regularni dio je završen ovog vikenda upisao je 21 nastup i tako dao doprinos osvajanju četvrtog mjesta koje je donijelo baraž za promociju u elitnu "Alsvenskan" ligu.

"Bila je teška sezona, ali sa šefom Miljanovićem koji je takođe stigao na početku sezone radili smo vrijedno. Nije bilo lako, ali svaki dan i svaki minut radili smo najbolje što možemo. U jednom trenutku bili smo i drugi na tabeli, pokušali smo i da sustignemo lidera, međutim, to je bilo jako teško. Završili smo četvrti na tabeli, izborili smo plej-of, odmah krećemo da se pripremamo. Znamo šta nas čeka i daćemo sve što možemo da zajedno napravimo dobar rezultat", kaže Donald Mols u razgovoru za MONDO.

Ističe da je imao ogromnu podršku od trenera Miljanovića, ali i ljudi iz kluba.

"Zadovoljan sam u Ostersundu, srećan sam u klubu i želim da se zahvalim treneru Miljanoviću koji me doveo u Švedsku i koji radi odličan posao ovdje. Lakše sam se navikao na klub i grad, jer su tu od prvi dan bili šef Nemanja i moj saigrač Daniel Miljanović koje znam iz Banjaluke. Oni su mi puno pomogli, ali i direktor Stefan i ostali ljudi iz kluba. Ekipa me dobro prihvatila i svima sam njima mnogo dugujem", istakao je Mols.

Kamerunac koji je rođen i odrastao u Jaundeu, gdje je prosječna godišnja temperatura 24 stepena Celzijusa, priznaje da nije bilo lako da se navikne na život na sjeveru. Za razliku od njegovog rodnog grada, godišnji prosjek u Ostersundu je između 2,5 i 4 stepena Celzijusa, a tokom februara u ovom gradu je npr. zabilježeno i -26.9 stepeni.

"Bilo je veoma teško na početku, prije svega mislim na klimu u Ostersundu i ovom dijelu Švedske. Dugo sam već u Europi, igrao sam u Hrvatskoj, BiH i Srbiji, ali nikada nisam doživio takve temperature, takvu hladnoću, nikada nisam vidio toliki snijeg. Bio je to veliki šok za mene da radim trening na minus 20. U januaru i februaru je bila katastrofa, radili smo treninge u zatvorenom, ali i tada je hladno. Ipak vremenom mi je to postalo normalno, iako ne mogu da reći da sam potpuno navikao na to. Kasnije su došle normalnije temperature za nekog ko je iz Kameruna", kaže uz osmijeh Mols.

Nije samo hladnoća problem za one koji dosele na sjever Švedske. Tokom zime dani su veoma kratki i traju svega četiri-pet sati, a s druge strane ljeti znaju da traju i 20 sati.

"Trebalo mi je i da se naviknem da u januaru, februaru gotovo da nema sunca, jako brzo padne mrak. Psihički je to malo teško, ali trudiš se da se navikneš".

Zadovoljan je Mols i životom u Ostersundu, ali i klubom u koji je stigao prije 10 mjeseci.

"Imao sam sreću i da dosta ljudi priča engleski, pa mi je bilo malo lakše, jer švedski je težak. Dosta ljudi priča engleski i to mi je dosta pomoglo. Atmosfera u klubu je odlična, imamo super ekipu, dobru atmosferu u ekipi, ali i ovdje u gradu, ljudi žive za fudbal i za klub“, istakao je on.

Mols i njegovi saigrači još nisu završili sezonu, slijedi im dvomeč protiv Varberga (21. i 28. novembar), a pobjednika ovog duela potom čeka još jedna stepenica do elitnog ranga, dvomeč protiv 14. ekipe iz prve lige švedske, čuvenog "Alsvenskana".

"Raspoloženje u Ostersundu je odlično, ljudi ovdje žive za fudbal i klub i sada ćemo uraditi sve da ljude ovdje još više obradujemo", istakao je Mols.

Na kraju razgovora za MONDO dodao je da ne zaboravlja ni Banjaluku.

"Pratim rezultate mog bivšeg kluba, Borca,drago mi je da igraju ligašku fazu Konferencijske lige i želim im mnogo sreće u nastavku sezon", poručio je popularni Doni.