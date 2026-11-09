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Smjena trenera u ekipi Nemanje Matića

Smjena trenera u ekipi Nemanje Matića

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Sasuolo je otpustio trenera Alberta Akvilanija nakon pet uzastopnih poraza, a njegov nasljednik biće Roberto D'Aversa.

Sasuolo otpustio alberta akvilanija Izvor: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Tim srpskog internacionalca Nemanje Matića, Sasuolo, otpustio je trenera Alberta Akvilanija poslije pet uzastopnih poraza. Prema pisanju italijanskih medija, zamijeniće ga Roberto D'Aversa (51), bivši trener niza klubova na "Čizmi" - Parme, Sampdorije, Lećea, Empolija, Torina...

Da je Sasuolo "bivši" bilo je nagoviješteno poslije glatkog poraza 0:3 od njegovog bivšeg kluba Rome. Kada je pozvan na posljednji sastanak sa upravom kluba, Akvilani je ostavio za sobom ekipu sa skorom od četiri pobjede, dva remija i sedam poraza u prvenstvu i Kupu.

Ovo je bilo Akvilanijevo prvo trenersko iskustvo u Seriji A takmičenja, nakon što je vodio Pizu i Katancaro u Seriji B, dok je prije toga bio trener u omladinskoj akademiji Fiorentine. Doveden je ljetos da bi zamijenio Fabija Grosa i tada potpisao ugovor do juna 2028. godine.

Iako su Sasuolo i Akvilani počeli odlično, pa i pobijedili Juventus 3:2 u tom naletu, situacija se nije razvila kako su obje strane očekivale.

(MONDO)

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