Smjena trenera u ekipi Nemanje Matića

Sasuolo je otpustio trenera Alberta Akvilanija nakon pet uzastopnih poraza, a njegov nasljednik biće Roberto D'Aversa.

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Tim srpskog internacionalca Nemanje Matića, Sasuolo, otpustio je trenera Alberta Akvilanija poslije pet uzastopnih poraza. Prema pisanju italijanskih medija, zamijeniće ga Roberto D'Aversa (51), bivši trener niza klubova na "Čizmi" - Parme, Sampdorije, Lećea, Empolija, Torina...

Da je Sasuolo "bivši" bilo je nagoviješteno poslije glatkog poraza 0:3 od njegovog bivšeg kluba Rome. Kada je pozvan na posljednji sastanak sa upravom kluba, Akvilani je ostavio za sobom ekipu sa skorom od četiri pobjede, dva remija i sedam poraza u prvenstvu i Kupu.

Ovo je bilo Akvilanijevo prvo trenersko iskustvo u Seriji A takmičenja, nakon što je vodio Pizu i Katancaro u Seriji B, dok je prije toga bio trener u omladinskoj akademiji Fiorentine. Doveden je ljetos da bi zamijenio Fabija Grosa i tada potpisao ugovor do juna 2028. godine.

Iako su Sasuolo i Akvilani počeli odlično, pa i pobijedili Juventus 3:2 u tom naletu, situacija se nije razvila kako su obje strane očekivale.

(MONDO)