Uroš Sremčević: "Biću prvi špic Crvene zvezde za dvije godine"

Pozajmljeni napadač Crvene zvezde u Radničkom 1923 vratio golgetersku formu i samopouzdanje. Siguran je u to da će uspjeti u svom matičnom klubu na "Marakani".

Izvor: MN PRESS/MLAĐAN IVANOVIĆ

Odlazak u Radnički 1923 ovog ljeta bio je puni pogodak mladog napadača Zvezde Uroša Sremčevića (20). Na stadionu "Čika Dača" postigao je šest golova, počeo da opravdava talenat, ali i veliki uloženi novac crveno-bijelih u njegov transfer iz Mladosti iz Lučana (dva miliona evra) 2024. godine.

Sremčević je siguran da će uspjeti u Zvezdi, sa kojom ima ugovor do juna 2029.

"Siguran sam da mogu da napravim nešto veliko ove sezone. Ako nastavim sa dobrim igrama ostaje na Zvezdi i Radničkom 1923 da se dogovore. Svakako da bi mi bila velika čast da se vratim u Crvenu zvezdu i zaigram na stadionu 'Rajko Mitić'", rekao je Sremčević za "Sportski žurnal".

Upitan gdje vidi sebe za dvije godine, "ispalio" je iz prve.

"S obzirom na to da sam nepopravljivi optimista slobodno mogu da kažem da za dvije godine sebe vidim kao prvog napadača Crvene zvezde ili nekog evropskog kluba", kazao je Sremčević.

Kada se osvrne, ne smatra da je pogriješio kada je prešao u Zvezdu 2024, iako se nije izborio za mjesto u timu i već odlazio na pozajmicu i u Napredak.

"Zaista ne. Nisam bio previše mlad. Priča sa crveno-bijelima odvijala se u pravo vrijeme, morao sam da prođem kroz mnogo toga da bih postao bolji fudbaler. Imao sam od koga da učim u Crvenoj zvezdi i naravno da mi je to mnogo značilo", rekao je Sremčević.

Uroš je rođeni Kragujevčanin i drago mu je što su mu se "sklopile kockice" u njegovom gradu.

"Poslije pet godina sam se vratio u Kragujevac. Lijepo je igrati u svom gradu, pogotovo što imam veliku i važnu ulogu u timu. Ljudi me ovdje, naravno, prepoznaju. Stvarno vole sport, naročito fudbal. Vidjelo se to prije desetak dana kad smo mogli konačno da otvorimo kapije stadiona. Navijači su došli u velikom broju, po kišnom danu da nas podrže. Dokazali su da su fanatici... Trenutno mi je najljepše ovdje, u gradu u kojem sam rođen. Poslije više godina sam se vratio u klub za koji me vežu lijepa sjećanja i emocije. Naravno, zahvalio bih se i ljudima iz Mladosti. U Lučanima sam se osjećao sjajno i bio prihvaćen od prvog dana. Ljudi iz kluba dali su mi šansu da se dokažem i vratio sam im na najbolji mogući način", kazao je Sremčević.

(MONDO)