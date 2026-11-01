Dudić nadmudrio Lalatovića: Zvezdin biser riješio derbi

Uroš Sremčević je sa dva gola predvodio Radnički 1923 do pobjede protiv Novog Pazara, dok su se treneri Dudić i Lalatović prvi put sreli od međusobnog sukoba

Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved

Radnički 1923 pobijedio je kod kuće Novi Pazar 2:0, golovima pozajmljenog napadača Zvezde Uroša Sremčevića (20) u 70. i 86. minutu. Mladi centarfor mogao je i do het-trika, ali nije iskoristio penal u 82. minutu. Neće dugo žaliti zbog toga poslije borbenog duela Kragujevčana i Pazaraca, u kojem su se treneri Feđa Dudić i Nenad Lalatović prvi put sreli od teškog međusobnog incidenta pred kamerama u Novom Sadu.

Navijači Novog Pazara bacali su na teren baklje ka golmanu Radničkog 1923 Muhamedu Šahinoviću, dim se nadvio nad terenom, a onda je u prvi plan izbio sjajni Sremčević, svojim šestim i sedmim golom ove sezone.

Pogledajte golove sa utakmice na stadionu "Čika Dača"

Radnički 1923 Novi Pazar Izvor: YouTube/Arena sport TV

Radnički je ovom pobjedom preuzeo četvrto mjesto na tabeli od IMT-a, koji je ranije danas odigrao 0:0 protiv Čukaričkog u Loznici. Sa druge strane, Novi Pazar biće deseti ako Partizan u Humskoj ne prokocka trenutno vođstvo od 2:0 protiv Zemuna.



