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Supervizor će voditi FSS do proljeća: UEFA i FIFA morali da intervenišu u Staroj Pazovi

Supervizor će voditi FSS do proljeća: UEFA i FIFA morali da intervenišu u Staroj Pazovi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Supervizora UEFA i FIFA vodiće Fudbalski savez Srbije (FSS) dok se ne steknu uslovi za demokratske izbore.

Supervizor vodi FSS do izbora Izvor: Milan Rasic/© MN press, all rights reserved

Situacija u Fudbalskom savezu Srbije (FSS) je već mjesecima unazad haotična, a nakon četvrtog otkazivanja Izborne skupštine u posljednjih šest mjeseci - morali su da reaguju iz UEFA i FIFA. Kao što je poznato, u srijedu su predstavnici evropske i svjetske kuće fudbala doputovali u Beograd sa ciljem da "raščivijaju" situaciju u srpskoj kući fudbala, pa se tako traži model i rješenje za krajnje neobičnu situaciju.

U narednom periodu, Fudbalskim savezom Srbije upravljaće supervizor FIFA i UEFA, prenosi "Sport klub". Konačna odluka trebalo bi da bude donesena ovog četvrtka.

To ujedno znači i da najavljena Skupština za 14. novembar neće biti ni održana, pošto nije ispoštovana statutarna obaveza o pozivima i dostavljanju materijala delegatima (osam dana ranije), pa bi sve odluke koje bi eventualno bile donesene u subotu u Staroj Pazovi - bile nevažeće i dovele bi do novog pogoršanja stanja unutar FSS-a.

Šta dalje sa FSS-om?

"Ideja o supervizoru uobličena je poslije niza sastanaka četvoročlane delegacije FIFA i UEFA sa predstavnicima FSS i takozvanim stejkholderima, reprezentativnim organizacijama uključenim u srpski fudbal. U odvojenim razgovorima učestvovali su čelnici FSS, zastupljeni na najvišem nivou, predstavnici regionalnih saveza, udruženja klubova i sindikata", navodi se u tekstu "Sport kluba" i dodaje da će sve biti poznato danas.

Novo rukovodstvo FSS bi mogao da dobije od proljeća, kada budu održani izbori, a vidjećemo ko će tačno biti angažovan kao supervizor i ko će mu biti saradnici.

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Fudbalski savez Srbije

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