Mirko Poledica sa Studentske liste: "FIFA mora da interveniše u FSS"

Čudna situacija u Fudbalskom savezu Srbije pošto je zakazana nova sjednica Skupštine za 14. novembar.

Izvor: N1/Youtube/printscreen

Bivši srpski fudbaler Mirko Poledica, inače 192. na listi kandidata Studentske liste za novi saziv Narodne skupštine Srbije, oglasio se na Tviteru povodom aktuelne situacije u srpskom fudbalu, odnosno u Fudbalskom savezu Srbije (FSS) koji već šest mjeseci nema predsjednika.

Poledica je pozvao odgovorne međunarodne institucije da reaguju zbog trenutnog stanja u FSS-u, gdje se navodno očekuje nova Skupština za 14. novembar, a kojoj vjeruje da ne treba dati legitimitet.

"Pozivam javno Fudbalski savez Srbije da odmah i bez odlaganja obavijesti FIFA o trenutnom stanju u FSS i zatraži intervenciju FIFA, odnosno imenovanje Komiteta za normalizaciju u skladu sa članom 8. stav 2. Statuta FIFA, u vezi sa članom 3. Pravilnika o primjeni Statuta FIFA", napisao je Mirko Poledica na Tviteru i dodao: "Sve dalje pravne radnje koje FSS bude preduzimao, a koje nisu u skladu sa propisima FIFA i važećim zakonskim obavezama, biće podložne pravnoj odgovornosti pojedinaca koji ih budu inicirali, donosili ili sprovodili".

Šta se dešava u FSS-u?

Četvrti put u posljednjih šest mjeseci odložena je Izborna skupština na kojoj je trebalo da bude imenovan novi predsjednik, pošto kandidata nije ni bilo. Uslijed političkih promjena u Srbiji, pretpostavlja se da su već viđeni kandidati poput Nikole Lazetića odustali od takve kandidature, a sada se navodno sprema konstituisanje nove Skupštine FSS-a za 14. novembar.

Skupština Fudbalskog saveza Srbije broji 85 delegata, a Mirko Poledica prethodno je poručio da ne treba dati legitimitet takvoj Skupštini i zatražio je intervenciju UEFA i FIFA.

"Ljudi koji vode FSS pokušavaju da sačuvaju svoju moć tako što će 14. novembra verifikovati mandate delegatima, od kojih je 90 odsto politički lojalno SNS-u. Na taj način žele da zadrže kontrolu nad srpskim fudbalom i obezbijede da upravo oni, preko svojih delegata, izaberu novo rukovodstvo FSS na narednim izborima. Ako se mandati verifikuju na ovakav način, ništa se neće promijeniti. Srpskim fudbalom nastaviće da upravljaju oni koji su ga i doveli u ovakvo stanje. To nije reforma! To je pokušaj očuvanja postojećeg sistema moći. Ako pojedinci misle da će na ovaj način izbjeći odgovornost u velikoj su zabludi", prethodno je poručio Poledica.

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(MONDO)