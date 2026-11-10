Haos u FSS: UEFA i FIFA hitno poslale svoje delegacije u Beograd

UEFA i FIFA šalju delegacije u Beograd kako bi riješili krizu u Fudbalskom savezu Srbije, nakon otkazivanja izbora po četvrti put.

Izvor: MN PRESS

Izborna skupština Fudbalskog saveza Srbije (FSS) otkazana je četvrti put u poslednjih šest mjeseci pošto nije bilo kandidata za novog predsjednika, kao i za samo rukovodstvo, pa je zbog toga srpski fudbal u "limbu". Zbog toga su reagovali iz UEFA i FIFA, tako da u Srbiju šalju svoje delegacije koje će intervenisati u srpskoj kući fudbala, prenosi "Sport Klub".

U Beograd u srijedu stižu po tri predstavnika evropske i svjetske kuće fudbala (UEFA i FIFA) kako bi pronašla rješenje za goruće pitanje srpskog fudbala, odnosno Fudbalskog saveza Srbije.

"Riječ je o specijalistima za rešavanje kriznih situacija. Sa iskustvom angažovanja širom sijveta, očekuje se da predlože i konkretna rješenja za prevazilaženje ozbiljnih problema u srpskom savezu", navodi se i dodaje da će jedan od članova visoke delegacije UEFA biti Luka Nikola, koji je godinama već upućen u dešavanja u FSS i nije mu prvi put da dolazi da reši "nerješivu" situaciju u našem fudbalu.

Šta će uraditi UEFA i FIFA?

Očekuje se privremena uprava koju će delegirati iz UEFA i FIFA, kako bi FSS mogao da uđe u izborni proces, najvjerovatnije tokom iduće godine.

"Prema načelnom planu, predstavnike FIFA i UEFA sačekaće ljudi iz FSS, Zajednice klubova i ostalih organizacija uključenih u srpski fudbal. Saslušaće mišljenja u želji da sondiraju aktuelno stanje. Odmah potom, od autoriteta iz Ciriha i Niona biće definisan i predočen model jrješenja krize. Jedan, ili više njih, znaće se možda već u srijedu. Nezvanično, aktuelni trenutak nudi izlaz na nekoliko pravno valjanih načina. Za sada, nije u opticaju ni odlaganje, ni otkazivanje skupštinske sjednice 14. novembra… U istom paketu, biće uobličen stav o mandatima skupštinskih i komisijskih sastava, konstituisanih 2022. godine. Konačno rješenje, o narednim koracima i budućnosti FSS, trebalo bi da bude poznato brzo", dodaje se.

Podsjetimo, za 14. novembar je navodno zakazana još jedna sjednica Fudbalskog saveza Srbije na kojoj aktuelni članovi Skupštine žele da produže svoje mandate, na šta je upozorio Mirko Poledica.

Srbiju čekaju važne utakmice

Vidi opis Haos u FSS: UEFA i FIFA hitno poslale svoje delegacije u Beograd Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Paralelno sa dešavanjima u FSS, "A" reprezentacija igra jako važne utakmice u borbi za opstanak u najjačoj diviziji Lige nacija. Već u petak, Srbija igra protiv Njemačke u Beogradu, a tri dana kasnije s Grčkom u gostima. Trenutno je bez bodova poslije četiri kola.

"Da li ovo utiče na igrače? Sto posto utiče. Mnogo dugo sam u fudbalu i znam kada se ne zna nešto, kad tu postoji nestabilnost, prvo što se trese je cijela struktura. To su prije svega ljudi, zaposleni... To utiče i daje na igrače, trenere. To daje utisak da je situacija nestabilna i to je tako kako jeste. Ono što jeste, a nije lako, da u takvim trenucima se rađaju specijalni ljudi i lideri, posebni, bilo to među trenerima, selektorima ili igračima", rekao je Paunović na konferenciji za medije.