U Beogradu sahranjen Dževad Prekazi: Dres Galatasaraja pred muftijom u Bajrakli džamiji

Legendarni fudbaler Partizana Dževad Prekazi sahranjen je na groblju Lešće, a prethodno mu je klanjana dženaza-namaz u Bajrakli džamiji.

Izvor: x.com/FutbolArena

Legendarni fudbaler Partizana Dževad Prekazi sahranjen je u četvrtak na beogradskom groblju Lešće. Prije posljednjeg ispraćaja velikana crno-bijelih i srpskog fudbala, u Bajrakli džamiji u Beogradu klanjana je dženaza-namaz, zajednička molitva povodom smrti jedne od ikona Partizana, ali i Galatasaraja.

Molitvu je predvodio Mustafa Jusufspahić, muftija beogradski Islamske zajednice i veliki navijač Partizana. Tokom dženaze, predstavnici turskog kluba stavili su na tabut dres svog kluba, u kojem je Prekazi pisao istoriju od 1985. do 1991. godine, osvojio dvije titule i predvodio Galatu do polufinala Kupa šampiona.

Dženazi je prisustvovao i predsjednik Partizana Rasim Ljajić, kao i drugi predstavnici klubova i poštovaoci lika i djela jednog od najznačajnijih igrača kluba iz Humske.

Crno-bijeli su se oprostili od Prekazija u srijedu i veoma posjećenom komemoracijom na stadionu, na kojem je Prekazi stasavao kao tinejdžer i kasnije postao član tri šampionska tima u periodu od 1976. do 1983. godine

Dževad Prekazi preminuo je u Beogradu u nedjelju, 8. novembra, u 70. godini.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!