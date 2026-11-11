Dževad Prekazi, legendarni fudbaler, preminuo je u Beogradu, a komemoracija u Humskoj pokazala je koliko je bio voljen.

Izvor: MONDO

Legendarni jugoslovenski fudbaler Dževad Prekazi preminuo je u Beogradu u 70. godini, a koliko je dubok trag ostavio u fudbalu najbolje govore današnje scene sa komemoracije u Humskoj. U foajeu centralne lože Stadiona Partizana toliko je bivših saigrača, prijatelja, porodice, rivala, poštovalaca lika i djela Dževada Prekazija, da nisu mogli svi ni da uđu.

Pogledajte fotografije sa komemoracije u Humskoj koja je počela u 11 časova, u čast slavnog fudbalera:

Vidi opis Humska je mala da sve primi: Na komemoraciju Dževada Prekazija došle legende Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MONDO Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MONDO Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MONDO Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MONDO Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MONDO Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MONDO Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MONDO Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MONDO Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MONDO Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MONDO Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MONDO Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MONDO Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MONDO Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MONDO Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MONDO Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MONDO Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MONDO Br. slika: 18 18 / 18 AD

Između ostalog, od njega su došli da se oproste Rasim Ljajić, Vladimir Vermezović, Zvonko Živković, Zoran Stragi Stevanović, Boško Đurovski, Rade Zalad, Zoran Simović, Ranko Stojić, Danko Lazović, delegacija iz Turske u kojoj je ostavio dubok trag, kao i mnogi drugi.

U ime Partizana obratio se Danko Lazović koji je uputio saučešće porodici i prijateljima, dok je takođe i pozdravio sve one koji su došli da odaju posljednju čast legendarnom fudbaleru.

Pogledajte 00:27 Danko Lazović Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Ko je bio Dževad Prekazi?

Vidi opis Humska je mala da sve primi: Na komemoraciju Dževada Prekazija došle legende Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Rođen 18. avgusta 1957. godine u Kosovskoj Mitrovici počeo je da igra fudbal u malom klubu Remont. Partizan ga je primijetio zato što je u Partizan stigao njegov stariji brat Ljuan. Prešao je u Beograd još u mlađim kategorijama i debitovao je 1974. godine.

Ubrzo je postao jedan od najboljih igrača Partizana u generaciji sa Petrom Borotom, Radomirom Antićem, Nikicom Klinčarskim. Kada je u crno-bijeli tim došao Slobodan Santrač ta ekipa je osvojila Mitropa kup 1978. godine u timu u kome su bili Rade Zalad, Kozić, Đurović, Trifunović, Zavišić...

Nakon što je otjeran iz Partizana zbog sukoba sa upravom kluba uslijedio je veliki transfer u Hajduk koji je odjeknuo u Jugoslaviji. Dževad Prekazi je nakon toga otišao na kratko u Ameriku gdje je ne samo igrao fudbal već se upoznavao sa kulturom Amerike i tu je dobio ponudu velikog Ajaksa. Tražio ga je lično Johan Krojf, ali na kraju se ispostavilo odlično što taj transfer nikada nije bio ostvaren: Prekazi je otišao u redove Galatasaraja. Donio je titulu Galati poslije decenije i po čekanja, a kolika je legenda u Turskoj govori ne samo njegova izjava da želi da ga sahrane sa dresovima Partizana i Galatasaraja već i to da u Istanbulu postoji ulica koja nosi njegovo ime.

Kada je počela da se raspada Jugoslavija riješio je da se vrati u Beograd i od 1993. godine je živio u najvećem gradu i prijestonici svoje Jugoslavije. Na Kosovu je zbog toga bio prokazan, čak mu je i zapaljena kuća.

Bio je intelektualac, komunista, ateista i Jugosloven. Dres Hajduka nije htio da obuče bez petokrake i uvijek je bio prvi spreman da iskaže svoj stav, a koliko je bio omiljen najbolje govore današnje scene u Humskoj gdje je ispraćen kako i dolikuje, uz veliki broj prijatelja.

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(MONDO)