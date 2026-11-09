logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hajduk se oprostio od Dževada Prekazija: “Pamtićemo ga kao dio nezaboravnih evropskih priča”

Hajduk se oprostio od Dževada Prekazija: “Pamtićemo ga kao dio nezaboravnih evropskih priča”

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Dan nakon tužne vijesti o smrti legendarnog Dževada Prekazija, zvaničnim saopštenjem oglasio se i splitski Hajduk.

Hajduk se oprostio od Dževada Prekazija Izvor: Facebook/Hajduk kroz povijest/MN Press

Nekadašnji legendarni fudbaler Partizana i Galatasaraja, koji je na Poljudu proveo jednu sezonu i osvojio trofej Kupa Jugoslavije, ostavio je neizbrisiv trag i među navijačima splitskih „bilih”.

Klub se od svog bivšeg fudbalera oprostio biranim riječima, izrazivši najdublje saučešće porodici i prijateljima.

Saopštenje splitskog kluba prenosimo u cjelosti:

„S tugom smo primili vijest o smrti Dževada Prekazija, nekadašnjeg fudbalera Hajduka, koji je preminuo u 70. godini života.

Dževad Prekazi rođen je 18. avgusta 1957. godine u Kosovskoj Mitrovici. Fudbalsku karijeru započeo je u lokalnom Remontu, a potom je pristupio omladinskoj školi beogradskog Partizana, za čiji je prvi tim nastupao od 1976. do 1983. godine.

Na Poljud je stigao 1984. godine, a u bijelom dresu ostavio je značajan trag. Za Hajduk je upisao ukupno 57 zvaničnih nastupa i postigao 11 golova, a sa Bijelima je osvojio i Kup Jugoslavije 1984. godine.

Posebno mjesto u njegovoj hajdučkoj karijeri zauzima nezaboravna evropska priča iz sezone 1983/84, kada je Hajduk stigao do polufinala Kupa UEFA. U dvoboju sa londonskim Totenhemom Bijeli su na Poljudu slavili 2:1, dok su u revanšu u Londonu poraženi 1:0. Prekazi je u revanš utakmici bio jedan od istaknutijih pojedinaca, a njegov udarac zatresao je prečku Totenhemovog gola. Nedostajalo je tek nekoliko centimetara da se Hajduk približi plasmanu u veliko evropsko finale.

Nakon Hajduka karijeru je nastavio u američkom Baltimor Blastu, a potom je šest godina nosio dres turskog Galatasaraja. Nastupao je još za Altaj i Bakirkojspor, a nakon završetka igračke karijere radio je i kao trener.

Dževada Prekazija pamtićemo kao fudbalera izuzetne tehnike, prepoznatljivog po snažnom udarcu lijevom nogom, ali i kao dio jedne od nezaboravnih evropskih priča Hajduka.

Porodici, prijateljima i svima koji su ga poznavali izražavamo iskreno saučešće.

Počivao u miru”, saopšteno je na klupskom sajtu Hajduka.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Hajduk Split Dževad Prekazi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC