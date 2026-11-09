Hajduk se oprostio od Dževada Prekazija: “Pamtićemo ga kao dio nezaboravnih evropskih priča”

Dan nakon tužne vijesti o smrti legendarnog Dževada Prekazija, zvaničnim saopštenjem oglasio se i splitski Hajduk.

Izvor: Facebook/Hajduk kroz povijest/MN Press

Nekadašnji legendarni fudbaler Partizana i Galatasaraja, koji je na Poljudu proveo jednu sezonu i osvojio trofej Kupa Jugoslavije, ostavio je neizbrisiv trag i među navijačima splitskih „bilih”.

Klub se od svog bivšeg fudbalera oprostio biranim riječima, izrazivši najdublje saučešće porodici i prijateljima.

Saopštenje splitskog kluba prenosimo u cjelosti:

„S tugom smo primili vijest o smrti Dževada Prekazija, nekadašnjeg fudbalera Hajduka, koji je preminuo u 70. godini života.

Dževad Prekazi rođen je 18. avgusta 1957. godine u Kosovskoj Mitrovici. Fudbalsku karijeru započeo je u lokalnom Remontu, a potom je pristupio omladinskoj školi beogradskog Partizana, za čiji je prvi tim nastupao od 1976. do 1983. godine.

Na Poljud je stigao 1984. godine, a u bijelom dresu ostavio je značajan trag. Za Hajduk je upisao ukupno 57 zvaničnih nastupa i postigao 11 golova, a sa Bijelima je osvojio i Kup Jugoslavije 1984. godine.

Posebno mjesto u njegovoj hajdučkoj karijeri zauzima nezaboravna evropska priča iz sezone 1983/84, kada je Hajduk stigao do polufinala Kupa UEFA. U dvoboju sa londonskim Totenhemom Bijeli su na Poljudu slavili 2:1, dok su u revanšu u Londonu poraženi 1:0. Prekazi je u revanš utakmici bio jedan od istaknutijih pojedinaca, a njegov udarac zatresao je prečku Totenhemovog gola. Nedostajalo je tek nekoliko centimetara da se Hajduk približi plasmanu u veliko evropsko finale.

Nakon Hajduka karijeru je nastavio u američkom Baltimor Blastu, a potom je šest godina nosio dres turskog Galatasaraja. Nastupao je još za Altaj i Bakirkojspor, a nakon završetka igračke karijere radio je i kao trener.

Dževada Prekazija pamtićemo kao fudbalera izuzetne tehnike, prepoznatljivog po snažnom udarcu lijevom nogom, ali i kao dio jedne od nezaboravnih evropskih priča Hajduka.

Porodici, prijateljima i svima koji su ga poznavali izražavamo iskreno saučešće.

Počivao u miru”, saopšteno je na klupskom sajtu Hajduka.

(MONDO)