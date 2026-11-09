Dževad Prekazi, legenda Galatasaraja, ostavio je neizbrisiv trag u klubu. Pogledajte kompilaciju njegovih nezaboravnih golova u dresu istanbulskog velikana.
Galatasaraj je objavio kompilaciju golova pokojnog Dževada Prekazija, legende Partizana, srpskog i jugoslovenskog fudbala.
Istanbulski velikan nikad neće zaboraviti Prekaziju šta je sve uradio za Galatu od 1985. do 1991. Sa njim u veznom redu, Galatasaraj je osvojio dvije titule, 1987. i 1988, a 1989. igrao polufinale Kupa evropskih šampiona.
"Priča koja je započela jednim potpisom neće se zaboraviti kroz generacije", napisao je Galatasaraj uz video-klip sa Prekazijevim potezima u dresu tog kluba.
Bir imzayla başlayan, nesiller boyu unutulmayacak bir hikâye… ♾️ https://t.co/hFtbldc5hF— Galatasaray SK (@GalatasaraySK)November 9, 2026
Prekazijeva želja da ga sahrane u dresu dva tima
Ovako je Dževad Prekazi postao božanstvo u Istanbulu: Pogledajte kako je igrao za Galatasaraj
Dževad Prekazi preminuo je u nedjelju, a u intervjuu za "Blic" prije nekoliko godina otkrio je da hoće da počiva u dresu svoja dva kluba - Partizana i Galatasaraja.
"Kada budem umro, želim da mi se u kovčeg stave dres Partizana i dres Galatasaraja. Samo tako ću u miru da odem sa ovog svijeta", govorio je veliki Prekazi.
Zaljubio generacije navijača u Galatasaraj
Prekazi je za Galatu odigrao 185 utakmica, postigao 40 golova i priredio navijačima i čitavom klubu mnogo nezaboravnih momenata.
Galatasaraj se zato oglasio u nedjelju uveče, nedugo nakon što je objavljena informacija da je Prekazi preminuo.
"Sa dubokom tugom opraštamo se od Dževada Prekazija, koji je zlatnim slovima upisao svoje ime u istoriju Galatasaraja i ostavio neizbrisiv trag u našem sjećanju svojim fudbalskim umijećem i karakterom. Svojim nezaboravnim golovima i neopisivom radošću koju nam je donosio, Prekazi je čitavu jednu generaciju učinio navijačima Galatasaraja. Zauvijek će živjeti u našim srcima. Nećemo te zaboraviti...", saopštio je Galatasaraj.
"Neka se Bog smiluje Dževadu Prekaziju, a njegovoj porodici, bližnjima i svim njegovim poštovaocima upućujemo izraze saučešća", takođe je navedeno u dirljivom oproštaju.
Bonus video:
(MONDO)