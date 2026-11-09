Dževad Prekazi, legenda Galatasaraja, ostavio je neizbrisiv trag u klubu. Pogledajte kompilaciju njegovih nezaboravnih golova u dresu istanbulskog velikana.

Izvor: x.com/GalatasaraySK

Galatasaraj je objavio kompilaciju golova pokojnog Dževada Prekazija, legende Partizana, srpskog i jugoslovenskog fudbala.

Istanbulski velikan nikad neće zaboraviti Prekaziju šta je sve uradio za Galatu od 1985. do 1991. Sa njim u veznom redu, Galatasaraj je osvojio dvije titule, 1987. i 1988, a 1989. igrao polufinale Kupa evropskih šampiona.

"Priča koja je započela jednim potpisom neće se zaboraviti kroz generacije", napisao je Galatasaraj uz video-klip sa Prekazijevim potezima u dresu tog kluba.

Bir imzayla başlayan, nesiller boyu unutulmayacak bir hikâye… ♾️ https://t.co/hFtbldc5hF — Galatasaray SK (@GalatasaraySK)November 9, 2026

Prekazijeva želja da ga sahrane u dresu dva tima

Vidi opis Ovako je Dževad Prekazi postao božanstvo u Istanbulu: Pogledajte kako je igrao za Galatasaraj Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Dževad Prekazi preminuo je u nedjelju, a u intervjuu za "Blic" prije nekoliko godina otkrio je da hoće da počiva u dresu svoja dva kluba - Partizana i Galatasaraja.

"Kada budem umro, želim da mi se u kovčeg stave dres Partizana i dres Galatasaraja. Samo tako ću u miru da odem sa ovog svijeta", govorio je veliki Prekazi.

Zaljubio generacije navijača u Galatasaraj

Prekazi je za Galatu odigrao 185 utakmica, postigao 40 golova i priredio navijačima i čitavom klubu mnogo nezaboravnih momenata.

Galatasaraj se zato oglasio u nedjelju uveče, nedugo nakon što je objavljena informacija da je Prekazi preminuo.

"Sa dubokom tugom opraštamo se od Dževada Prekazija, koji je zlatnim slovima upisao svoje ime u istoriju Galatasaraja i ostavio neizbrisiv trag u našem sjećanju svojim fudbalskim umijećem i karakterom. Svojim nezaboravnim golovima i neopisivom radošću koju nam je donosio, Prekazi je čitavu jednu generaciju učinio navijačima Galatasaraja. Zauvijek će živjeti u našim srcima. Nećemo te zaboraviti...", saopštio je Galatasaraj.

"Neka se Bog smiluje Dževadu Prekaziju, a njegovoj porodici, bližnjima i svim njegovim poštovaocima upućujemo izraze saučešća", takođe je navedeno u dirljivom oproštaju.

Bonus video:

Pogledajte 00:50 Lamin Jamal dribling i asistencija protiv Galatasaraja Izvor: TV Arena sport Izvor: TV Arena sport

(MONDO)