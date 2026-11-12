Prijatelj Dževada Prekazija Mustafa Denizli tvrdi da ga je zvao iz Beograda i da mu je rekao da ide na terapije na Novi Zeland.
Dževad Prekazi, legendarni fudbaler Partizana, preminuo je u 70. godini. Otišao je u vječnost i od njega se danima opraštaju mnogi. U bogatoj karijeri je najveći trag ostavio u Humskoj i u Galatasaraju, a upravo su se iz Turske biranim i potresnim riječima oprostili od njega. Učinio je to njegov prijatelj Mustafa Denizli.
"Znate li kako smo ga doveli? Predsjednik kluba me je pozvao i rekao 'Preporučili su mi jednog igrača, Dževad će igrati na toj utakmici, obrati pažnju na njega'. Vidjeli smo ga i potpisali. Bio je sjajna ličnost. Nismo se viđali toliko često, ali na svakih četiri-pet mjeseci bismo se otprilike vidjeli", rekao je Denizli.
Jedva je dolazio do riječi, pričao je o njemu sa knedlom u grlu.
"Želim da kažem koliko sam tužan i koliko me pogodilo sve ovo. Lijepo je što je Galatasaraj odlučio da mu oda počast ovdje, u klubu. Kada sam postao trener, Dževad je bio manje-više uz mene. Smatram sebe veoma srećnim jer sam mogao da radim sa njim. Želim da uputim saučešće porodici, prijateljima i svima koji su ga znali. Neka se Bog smiluje njegovoj duši", dodao je Denizli.
"Rekao mi je da ide na Novi Zeland"
"Prekazi me je zvao i rekao da ide na Novi Zeland na terapije": Prijatelj otkrio detalje poziva iz Beograda
Denizli je opisao Prekazija kao osobu koja je imala veliki uticaj na istoriju Galatasaraja.
"Dijelili smo neke veoma lijepe uspomene, bio je idol mnogima, posebno djeci i omladini. Bio je osoba koja je imala veliku ulogu u uspjehu Galatasaraja. Ponekad bi me toliko iznervirao, a ponekad sam imao takvu želju samo da ga zagrlim. Prije nekoliko godina me je pozvao iz Beograda i rekao mi da se ne osjeća dobro", izgovorio je Mustafa.
Otkrio je i detalj koji mnogi nisu znali.
"Rekao mi je da ide na Novi Zeland i da će tamo ostati sa starijim bratom kako bi dobio određene terapije. To je bio naš posljednji razgovor.Ne možeš i ne smiješ da zaboraviš sportiste koji su toliko doprinijeli klubu, posebno velikim uspjesima", zaključio je Mustafa Denizli.
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