Prijatelj Dževada Prekazija Mustafa Denizli tvrdi da ga je zvao iz Beograda i da mu je rekao da ide na terapije na Novi Zeland.

Izvor: MN Press/Printscreen/X/Tribundergi

Dževad Prekazi, legendarni fudbaler Partizana, preminuo je u 70. godini. Otišao je u vječnost i od njega se danima opraštaju mnogi. U bogatoj karijeri je najveći trag ostavio u Humskoj i u Galatasaraju, a upravo su se iz Turske biranim i potresnim riječima oprostili od njega. Učinio je to njegov prijatelj Mustafa Denizli.

"Znate li kako smo ga doveli? Predsjednik kluba me je pozvao i rekao 'Preporučili su mi jednog igrača, Dževad će igrati na toj utakmici, obrati pažnju na njega'. Vidjeli smo ga i potpisali. Bio je sjajna ličnost. Nismo se viđali toliko često, ali na svakih četiri-pet mjeseci bismo se otprilike vidjeli", rekao je Denizli.

Jedva je dolazio do riječi, pričao je o njemu sa knedlom u grlu.

"Želim da kažem koliko sam tužan i koliko me pogodilo sve ovo. Lijepo je što je Galatasaraj odlučio da mu oda počast ovdje, u klubu. Kada sam postao trener, Dževad je bio manje-više uz mene. Smatram sebe veoma srećnim jer sam mogao da radim sa njim. Želim da uputim saučešće porodici, prijateljima i svima koji su ga znali. Neka se Bog smiluje njegovoj duši", dodao je Denizli.

"Rekao mi je da ide na Novi Zeland"

Vidi opis "Prekazi me je zvao i rekao da ide na Novi Zeland na terapije": Prijatelj otkrio detalje poziva iz Beograda Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Denizli je opisao Prekazija kao osobu koja je imala veliki uticaj na istoriju Galatasaraja.

"Dijelili smo neke veoma lijepe uspomene, bio je idol mnogima, posebno djeci i omladini. Bio je osoba koja je imala veliku ulogu u uspjehu Galatasaraja. Ponekad bi me toliko iznervirao, a ponekad sam imao takvu želju samo da ga zagrlim. Prije nekoliko godina me je pozvao iz Beograda i rekao mi da se ne osjeća dobro", izgovorio je Mustafa.

Otkrio je i detalj koji mnogi nisu znali.

"Rekao mi je da ide na Novi Zeland i da će tamo ostati sa starijim bratom kako bi dobio određene terapije. To je bio naš posljednji razgovor.Ne možeš i ne smiješ da zaboraviš sportiste koji su toliko doprinijeli klubu, posebno velikim uspjesima", zaključio je Mustafa Denizli.

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