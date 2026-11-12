Fatih Terim: "Baš kao Dževad Prekazi, taj broj je simbol beskonačnosti"

Fatih Terim se probranim rečima oprostio od Dževada Prekazija, a Galatasaraj će svima koji žele besplatno ispisati njegovo ime na dresu.

Izvor: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

Dževad Prekazi je sahranjen u Beogradu 12. novembra, a na njegovom sanduku našli su se dresovi Galatasaraja i Partizana. Odavno je legendarni Preki rekao da želi da bude sahranjen sa dva svoja dresa na sanduku. Dan pred sahranu Galatasaraj je saopštio da će svima koji dođu sa dresovima u zvanične prodavnice kluba besplatno ištampati prezime Prekazi i broj 8 na dresu.

Delegacija Galatasaraja došla je na komemoraciju i sahranu Dževada Prekazija, a on je bio i ostao legenda u Istanbulu. Došao je 1985. i igrao je do 1991. za Galatasaraj.

Odigrao je preko 200 mečeva za klub, dao preko 50 golova, donio dvije velike titule, od toga jednu poslije 14 godina čekanja. Od njega se emotivno oprostio i jedan od najvećih fudbalera i trenera u istoriji Galatasaraja i turskog fudbala Fatih Terim.

Oproštaj Fatiha Terima

Izvor: MONDO

"Broj 8 ponekad je i simbol beskonačnosti. To ćete bolje razumjeti kada ga položite pored datuma rođenja osobe koju mnogo volite. On simbolizuje besmrtnost. Baš kao Dževad...

Posljednja utakmica u mojoj igračkoj karijeri u Galatasaraju bila je prva utakmica Prekazija u dresu Galatasaraja. Istog dana, pod istim grbom, dogodila se predaja štafete. Bio je to početak nezaboravne priče za Galatasaraj. Upravo je i to dio veličine Galatasaraja.

Jedna generacija predaje štafetu, a druga je nosi još dalje. Heroji svakog vremena se mijenjaju, ali ljubav prema grbu i odgovornost prema ovoj velikoj istoriji nikada se ne mijenjaju. Znam da će broj 8 zauvijek živjeti u znaku beskonačnosti istorije Galatasaraja. Počivaj u miru, dragi Dževade."

(MONDO)

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