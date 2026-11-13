"Htio sam da završim karijeru, bio sam u strahu": Legendarni fudbaler imao dva ozbiljna problema

Poznati fudbaler Tomas Souček otvoreno je pričao o problemima koje je imao sa insomnijom i kako je sve to uticalo na njega.

Izvor: Říhová Michaela / ČTK / Profimedia

Tomas Souček je već šest godina u Engleskoj, igra za Vest Hem i može da se kaže da je postao legenda tog kluba. Trenutno su u Čempionšipu, ali se bore za povratak u Premijer ligu. Ono što malo ko zna o Čehu jeste da je prije nekoliko godina htio sve da batali zbog zdravstvenih problema.

"Prošao sam kroz dvije godine horora. Bila me je sramota da pričam o tome baš dugo. Čak ni moji roditelji nisu imali ideju, dok nisam napisao svoje priznanje. Mučilo me toliko da sam razmišljao da završim karijeru. Imao sam problem sa insomnijom, pojavila se depresija, htio sam da završim karijeru, plašio sam se budućnosti", napisao je Souček za češki "iDNES".

Nastavio je svoje izlaganje i otvorio je dušu o svemu tome.

"Ne vjerujete, zar ne? Ni ja ne bih razumio, kada stavim sve u retrospektivu. Tamo gdje se mnogi plaše da idu nogom, ja sam išao glavom, imam bezbroj ožiljaka na svom tijelu, mečeve sam završavao sa zavojem na glavi, ali je ovo pogodilo moju dušu. Na početku mi je samo stvaralo nervozu, pa je poslije nekog vremena postalo neizdrživo. Bio sam na dnu. Trčao bih na svakom meču bez trunke sna. Svaki meč. Možete li to da zamislite? Plašio sam se neuspjeha, reakcije, svega..."

"Tako je nastao helikopter"

Tomas Souček Izvor: YouTube/West Ham

Souček je priznao da mu je pomoć psihijatra i ljekara pomogla i da je zbog svega toga nastala i njegova čuvena proslava gola "helikopter" koju je prvi put upotrijebio na meču protiv Njukasla 2023. godine.

"Tražio sam hiljadu načina i pokušavao da nađem rješenje, ali sam padao sve dublje i dublje. Iz meča u meč sam bio fokusiran na to da ne spavam, što mi je pravilo nove probleme. Tako je nastao i helikopter kao proslava, počeo sam da se okrećem i svidio mi se taj osjećaj. Dopada mi se kada me navijači zovu helikopter, podsjeća me na sve kroz šta sam prošao i na borbu koju sam imao", poručio je Souček.

"Dovodim ti ovog, ništa ne zna"

Izvor: MN PRESS

Zanimljivo je i da je Miloš Bosančić igrao sa Součekom u Slovanu iz Libereca u sezoni 2017/18.

"Dovede Součeka u Liberec i kaže 'Dovodim ti ovog, ništa ne zna, dobar je momak, trči, jak je, pomoći će ti. Ništa ne zna, ali mislim da na njemu može mnogo para da se zaradi.' Gledam šta mi priča, ne znam ko mi dolazi, mislim da dolazi neki mentol. Dolazi čovjek od dva metra, ne znam na šta liči, kako da opišem. Jedna noga tamo, jedna ruka tamo, dobar kao hljeb. Rekli su mu kada je frka, daj Bosketu loptu. Ja vidim da je dobar igrač, sve zatvara, ne znam kako, ali radi sve. On i ja u tandemu, to je to. Sve smo išamarali, tu je bio i Coufal, koji je isto otišao u Vest Hem", rekao je Bosančić u podkastu "Mozzarta 2x45".