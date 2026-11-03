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Golmanu prijeti zatvor zbog smrti fudbalera: Tužilaštvo preispituje tragediju sa utakmice

Golmanu prijeti zatvor zbog smrti fudbalera: Tužilaštvo preispituje tragediju sa utakmice

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Golmanu Andore Hesu Ovonu prijeti kazna i do četiri godine zatvora ukoliko se utvrdi namjera za smrt Hesusa de Migela.

Golman Hesu Ovonu mogao bih u zatvor zbog smrti Hesusa de Migela Izvor: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia

Tragedija je potresla španski fudbal, Hesus de Migel (30) je preminuo. Napadača Tenerifa je na meču protiv Andore koljenom u glavu udario golman gostiju Hesus Ovono. Nažalost, dan kasnije je preminuo od posljedica tog udarca. Tužilaštvo sada razmatra podnošenje krivične prijave.

Prema informacijama koje stižu iz Španije, postoji mogućnost da Hesus Ovono završi i u zatvoru. Ukoliko protiv njega bude podignuta optužnica za ubistvo iz nehata, prijeti mu kazna i do četiri godine zatvora. Tamošnji portal "Kope" prenosi da će biti pokrenuta istraga u policijskoj stanici na Tenerifama.

Zasad nema zvaničnih potvrda, sve zavisi od rezultata istrage. Tačnije, od toga kako policija bude vidjela cijeli slučaj. Da li kao grešku koja je dovela do tragedije ili će u tome vidjeti namjeru da se povrijedi igrač. Ako budu vidjeli na način sa namjerom, može da bude optužen za ubistvo iz nehata.

Golman ugasio društvene mreže

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Hesus de Migel sudar posle kog je preminuo
Izvor: X/LaLigaaNews
Izvor: X/LaLigaaNews

Golman Hesus Ovono (25) ugasio je društvene mreže poslije tragedije. Dobijao je prijeteće poruke, pisali su mu da je ubica, da treba da završi u zatvoru i poslije svega viđenog sve su manje šanse da će se uopšte vratiti na teren.

Ovono je poslije svega želio da se obrati porodici preminulog fudbalera i da sa njima razgovara, ali se to nije dogodilo. Bar ne zasad...

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