Španski fudbaler Hesus de Migel je preminuo od posljedica sudara sa golmanom, pojavio se i snimak tog incidenta.

Izvor: Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaler je preminuo od posljedica sudara sa golmanom, tragedija se dogodila na utakmici Tenerifa i Andore. Tamo je život izgubio Hesus de Migel (30), napadač domaćeg tima koji je u nadoknadi vremena krenuo u kontru sa namjerom da postigne gol... Završilo se tragično.

U nadoknadi vremena je de Migel trčao u kontri, htio je da donese pobjedu svom timu pošto je u tom momentu rezultat bio 2:2. Golman gostiju Hesus Ovono je izletio skoro na polovinu terena i koljenom u glavu je udario rivala. Nije ni sačekao da sudija izvadi karton, sam je krenuo ka svlačionici svjestan da će dobiti crveni karton.

Pogledajte 00:28 Hesus de Migel sudar posle kog je preminuo Izvor: X/LaLigaaNews Izvor: X/LaLigaaNews

Ljekari su hitno utrčali na teren, ukazali mu pomoć i prebacili ga u obližnju bolnicu. Uradili su doktori sve što su mogli, ali nažalost nisu uspjeli da mu spasu život. Preminuo je dan kasnije, što je potvrdio njegov klub.

1. Levanta la rodilla en mitad del campo en una disputa.2. Lo hace adrede, ya tenía un pique con la grada y con el jugador.3. Antes de que el árbitro le fuera a sacar la tarjeta, el portero se va directamente porque sabe que era roja, ADREDE.Esto se permite?#CDTenerife https://t.co/j1UYPbWlfy — iivaan.ct (@iivaantf10_)November 2, 2026

Španski mediji prenose da je "Ovono pogođen cijelom situacijom", tvrde da nije imao namjeru da napravi takav start, ali snimci koji se pojavljuju na društvenim mrežama ne djeluju nimalo naivno.

Ko je Hesus de Migel

Vidi opis Zbog ovoga je preminuo Hesus de Migel: Isplivao snimak incidenta, golman ga udario koljenom u glavu Hesus de Migel fudbaler Tenerifea koji je preminuo Hesus de Migel fudbaler Tenerifea koji je preminuo Hesus de Migel fudbaler Tenerifea koji je preminuo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Ivan Sanchez Jimenez / Avalon / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

Hesus de Migel rođen je 21. septembra 1996. godine u Madridu i igrao je na poziciji napadača. Karijeru je počeo u rezervnom timu Leganesa i kroz manje poznate timove se borio za svoju karijeru.

Igrao je još u Internacional Madridu, Fuenlabradi, Navalkarneru, Unionisti, Kasteljonu i od prošle sezone je u dresu Tenerifea. Na 29 mečeva je postigao 11 golova...