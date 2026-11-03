logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tragedija u Španiji: Fudbaler preminuo poslije brutalnog starta golmana!

Tragedija u Španiji: Fudbaler preminuo poslije brutalnog starta golmana!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
0

Hesus de Migel Alameda preminuo je u utorak ujutro, potvrdio je klub.

Preminuo fudbaler Tenerifa Hesus de Migel Alameda Izvor: Ivan Sanchez Jimenez / Avalon / Profimedia

Tragične vijesti stižu sa Tenerifa. Fudbaler Hesus de Migel Alameda preminuo je u utorak ujutro, nakon teške nesreće na fudbalskom terenu u kojoj se sudario sa protivničkim golmanom.

Njegov klub CD Tenerife potvrdio je vijest o smrti zvaničnim saopštenjem, navodeći da je Hesus de Migel preminuo u utorak, 3. novembra 2026. godine, u 8 časova ujutro.

"Slomljeni od bola, sa knedlom u grlu i ne mogavši da vjerujemo da je ovo istina, objavljujemo tragičnu vijest o smrti Hesusa de Migela Alamede. Ne postoje riječi utjehe niti išta što može ublažiti ovu ogromnu tugu", poručili su iz Tenerifa.

Klub je izrazio najdublje saučešće njegovoj porodici i najbližima, kao i svima koji su ga poznavali i pratili njegov fudbalski put.

Porodica preminulog fudbalera zahvalila je svima na porukama podrške i zamolila za poštovanje privatnosti u ovim izuzetno teškim trenucima.

Podsjetimo, nesrećni fudbaler je teško stradao u sudaru sa golmanom FK Andore tokom utakmice odigrane u ponedjeljak, a vijest o njegovoj smrti potresla je fudbalsku javnost u Španiji i širom svijeta.

Možda će vas zanimati

Tagovi

in memoriam tenerife fudbaleri

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC