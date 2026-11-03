Tragedija u Španiji: Fudbaler preminuo poslije brutalnog starta golmana!

Hesus de Migel Alameda preminuo je u utorak ujutro, potvrdio je klub.

Izvor: Ivan Sanchez Jimenez / Avalon / Profimedia

Tragične vijesti stižu sa Tenerifa. Fudbaler Hesus de Migel Alameda preminuo je u utorak ujutro, nakon teške nesreće na fudbalskom terenu u kojoj se sudario sa protivničkim golmanom.

Njegov klub CD Tenerife potvrdio je vijest o smrti zvaničnim saopštenjem, navodeći da je Hesus de Migel preminuo u utorak, 3. novembra 2026. godine, u 8 časova ujutro.

"Slomljeni od bola, sa knedlom u grlu i ne mogavši da vjerujemo da je ovo istina, objavljujemo tragičnu vijest o smrti Hesusa de Migela Alamede. Ne postoje riječi utjehe niti išta što može ublažiti ovu ogromnu tugu", poručili su iz Tenerifa.

Klub je izrazio najdublje saučešće njegovoj porodici i najbližima, kao i svima koji su ga poznavali i pratili njegov fudbalski put.

Porodica preminulog fudbalera zahvalila je svima na porukama podrške i zamolila za poštovanje privatnosti u ovim izuzetno teškim trenucima.

Podsjetimo, nesrećni fudbaler je teško stradao u sudaru sa golmanom FK Andore tokom utakmice odigrane u ponedjeljak, a vijest o njegovoj smrti potresla je fudbalsku javnost u Španiji i širom svijeta.