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Zašto Hitna pomoć nije bila na terenu da spasi život fudbaleru? Tragedija na utakmici pokrenula buru

Zašto Hitna pomoć nije bila na terenu da spasi život fudbaleru? Tragedija na utakmici pokrenula buru

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Na meču između Tenerifea i Andore je preminuo Hesus de Migel, a sada se mnogi pitaju zašto nije bilo kola Hitne pomoći.

Hitna pomoć nije bila na stadionu gdje je preminuo fudbaler Izvor: Ivan Sanchez Jimenez / Avalon / Profimedia

Hesus de Migel (30) je preminuo poslije meča između Tenerifa i Andore. U nadoknadi vremena je krenuo u kontru, golman gostiju Hesus Ovono je izletio skoro do centra terena, udario ga koljenom u glavu i to je dovelo do smrti napadača domaćeg tima.

Mnogi se pitaju zbog čega u trenutku incidenta sa ljekarima na terenu nije bilo i vozilo Hitne pomoći. Možda bi na taj način šanse da se spasi život fudbalera bile veće. Ali, to se nije dogodilo. Vozilo Hitne pomoći je bilo ispred stadiona. Zašto?

Španska "Marka" prenosi da je u pitanju bezbjednosni protokol koji ima Tenerife i procedura je takva da je fudbaler na nosilima iznesen do vozila Hitne pomoći koje se nalazi u blizini svlačionice. Navodno je to način na koji vozilo može brže i efikasnije da preveze povrijeđenu osobu do bolnice i to je bio prioritet prilikom donošenja ovakve odluke.

Ističu i da je vozilo moglo da uđe na teren stadiona "Heliodoro" kada je došlo do incidenta i da postoji opcija za to, ali da nije iskorišćena. Hesusu de Migelu je u kolima Hitne pomoći ukazana pomoć u vidu oživljavanja pošto je srce u jednom momentu prestalo da kuca, ali je puls brzo uspostavljen i u takvom stanju je primljen u obližnju bolnicu.

Golmanu prijeti zatvor, pojavio se i snimak

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Hesus de Migel sudar posle kog je preminuo
Izvor: X/LaLigaaNews
Izvor: X/LaLigaaNews

Golmanu Hesusu Ovonu prijeti i do četiri godine zatvora ako se utvrdi da je postojala namjera prilikom udarca u glavu. Ukoliko se utvrdi da postoji, mogao bi da završi "iza rešetaka".

U isto vrijeme se pojavio i snimak sudara i po reakciji svih na terenu moglo se vidjeti odmah koliko je situacija ozbiljna...

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in memoriam tenerife fudbaleri

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