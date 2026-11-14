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Manuel Nojer se opet razvodi, tek što je dobio drugo dijete sa Anikom

Manuel Nojer se opet razvodi, tek što je dobio drugo dijete sa Anikom

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Njemačka je u šoku zbog razvoda Manuela Nojera i Anike Bizel, samo dva mjeseca nakon rođenja drugog sina. Prošle godine su napravili bajkovito vjenčanje.

Manuel Nojer se ponovo razvodi Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Njemačka je u šoku zbog razvoda legendarnog golmana Manuela Nojera i njegove druge supruge Anike Bizel Nojer. "Bild" prenosi da se poznati par rastao dva mjeseca poslije rođenja drugog sina (stariji, Luka, ima dvije godine) i praktično 15 mjeseci nakon bajkovitog vjenčanja u Južnom Tirolu.

Nojer i njegov savjetnik za medije nisu htjeli da komentarišu ove navode, već su ukazali na to da je u pitanju privatna stvar, dok se Anika Nojer nikome nije javljala na telefon. Golman i njegova druga supruga bili su u braku od novembra 2023, kada su u uskom krugu ljudi pred matičarom rekli "Da", u Tegernzeu u Bavarskoj.

Poznati par se upoznao 2020. godine, kada je rukometašica Anika (tada Bizel) navodno zamolila golmana za "selfi", poslije kojeg su stupili u kontakt na Instagramu i iz toga se rodila ljubav krunisana brakom. Ona je pratila golmana i na velikim utakmicama, poput nedavnog Svjetskog prvenstva u Americi.

Anika je bila uz svog supruga i tokom velikih fudbalskih turnira. Za vrijeme Svjetskog prvenstva 2026. godine, iako u poodmakloj trudnoći, otputovala je u SAD zajedno sa sinom Lukom i Nojerovom porodicom.

Izvor: Felix Schlikis / imago sportfotodienst / Profimedia

Drugi propali brak golmana

Za Manuela Nojera ovo je drugi propali brak. Od 2017. do 2020. godine kapiten Bajerna bio je u braku sa jahačicom dresurnog jahanja Ninom Nojer. Prije toga je nekoliko godina bio u vezi sa Katrin Gilh. Njihov raskid je objavljen ubrzo nakon trijumfa Njemačke na Svjetskom prvenstvu 2014. godine.

Nojerov prvi brak takođe se završio razvodom i njegov privatni život ponovo je postao centralna tema u njemačkim medijima, u kojima se prethodnih mjeseci pisalo o legendinim velikim kiksevima i ogromnim problemima sa povredama.

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