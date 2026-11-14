Manuel Nojer se opet razvodi, tek što je dobio drugo dijete sa Anikom

Njemačka je u šoku zbog razvoda Manuela Nojera i Anike Bizel, samo dva mjeseca nakon rođenja drugog sina. Prošle godine su napravili bajkovito vjenčanje.

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Njemačka je u šoku zbog razvoda legendarnog golmana Manuela Nojera i njegove druge supruge Anike Bizel Nojer. "Bild" prenosi da se poznati par rastao dva mjeseca poslije rođenja drugog sina (stariji, Luka, ima dvije godine) i praktično 15 mjeseci nakon bajkovitog vjenčanja u Južnom Tirolu.

Nojer i njegov savjetnik za medije nisu htjeli da komentarišu ove navode, već su ukazali na to da je u pitanju privatna stvar, dok se Anika Nojer nikome nije javljala na telefon. Golman i njegova druga supruga bili su u braku od novembra 2023, kada su u uskom krugu ljudi pred matičarom rekli "Da", u Tegernzeu u Bavarskoj.

Poznati par se upoznao 2020. godine, kada je rukometašica Anika (tada Bizel) navodno zamolila golmana za "selfi", poslije kojeg su stupili u kontakt na Instagramu i iz toga se rodila ljubav krunisana brakom. Ona je pratila golmana i na velikim utakmicama, poput nedavnog Svjetskog prvenstva u Americi.

Anika je bila uz svog supruga i tokom velikih fudbalskih turnira. Za vrijeme Svjetskog prvenstva 2026. godine, iako u poodmakloj trudnoći, otputovala je u SAD zajedno sa sinom Lukom i Nojerovom porodicom.

Izvor: Felix Schlikis / imago sportfotodienst / Profimedia

Drugi propali brak golmana

Za Manuela Nojera ovo je drugi propali brak. Od 2017. do 2020. godine kapiten Bajerna bio je u braku sa jahačicom dresurnog jahanja Ninom Nojer. Prije toga je nekoliko godina bio u vezi sa Katrin Gilh. Njihov raskid je objavljen ubrzo nakon trijumfa Njemačke na Svjetskom prvenstvu 2014. godine.

Nojerov prvi brak takođe se završio razvodom i njegov privatni život ponovo je postao centralna tema u njemačkim medijima, u kojima se prethodnih mjeseci pisalo o legendinim velikim kiksevima i ogromnim problemima sa povredama.