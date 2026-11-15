"Siniša je zbog mene razbio svlačionicu": Maksimović otvorio dušu, četiri godine nije pričao sa Mihajlovićem

Nikola Maksimović pričao je o odnosu sa Sinišom Mihajlovićem i kako je želja za transferom pokvarila njihov odnos.

Izvor: MN Press/Profimedia/Maurizio Borsari/AFLO

Siniša Mihajlović je nažalost izgubio borbu sa leukemijom i preminuo je u decembru 2022. godine. Nikola Maksimović je važio za jednog igrača kog je veoma cijenio i malo je falilo da se nikada ne pomire. Sve je počelo zbog želje srpskog štopera da napusti Torino u momentima kada je legendarni Srbin preuzeo klub.

"Cijela generacija Torina je otišla, samo ja sam ostao. Imao sam obećanje da mogu da idem iz kluba ako dođe ponuda od 25 miliona evra. Predsjednik je pružio ruku mojim agentima, bio je i sportski direktor, bio je i Serđo Berti koji je vodio karijeru Mihajlovića. Došlo je sljedeće ljeto, Slavoljub Muslin je tada stigao u reprezentaciju i bio sam sa njim tada. Onda je Miha potpisao za Torino i zvao me je, rekao sam mu da znam, ali da sam čekao da bude zvanično, da mu čestitam. Ne mogu da kažem da smo imali odnos otac i sin, ali smo imali baš dobar odnos. Često smo se čuli. Rekao mi je da je jedini zahtjev bio da ja ostanem u klubu", počeo je Maksimović priču u podkastu "Wish and Go".

Ponuda koju je poslao Napoli bila je veća od 25 miliona evra, ispunili su se svi uslovi za odlazak, ali...

"Mihi sam rekao da se čujemo za nekoliko dana, da sam sada sa reprezentacijom. Objasnio sam mu da se ne radi o njemu, da je postojao dogovor sa klubom od ranije. Taj predsjednik Torina je jako težak čovjek i za pregovore i za rad i izbjegavao je razgovore, tražio sam ih više puta. U jednom trenutku Siniša i ja nismo pričali na srpskom, već na italijanskom. Promijenio je priču i sve."

Konačno je došao na red razgovor sa čelnim ljudima kluba i nije bio onakav kakav je želio.

"Počinje pritisak i od Napolija da dođem, da podnesem zahtjev za transfer. Ponuda je bila 26 milona, plus jednan igrač koji vrijedi četiri miliona, cijeli paket je bio 30 miliona. Onda smo agent Fali Ramadani i ja otišli na sastanak sa predsjednikom Torina i rekao mi je da je obećao Siniši i da mora da me zadrži još godinu dana i da će da mi da novi ugovor. Finansije nisu bile pitanje, nego idem u klub na nivou Lige šampiona, veći je klub, smatrao sam da sam sazrio za veći nivo. Objasnio je da je obećao Siniši, da je meni obećao prije godinu dana, pa je počeo da se cjenjka, da mi nudi neke procente, pa mu je Fali rekao da ima vremena do petka da se izjasni."

"Ako se ne jave, ideš kući"

Vidi opis "Siniša je zbog mene razbio svlačionicu": Maksimović otvorio dušu, četiri godine nije pričao sa Mihajlovićem Nikola Maksimović i Luka Milivojević Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Tada je poznati menadžer predložio Nikoli nešto što mu se u prvi mah nije dopalo. Da "nestane" iz Torina dok ne ispune obećanje.

"Fali mi je tad rekao - 'Ako se ne bude javio u petak, je l' imamo dogovor da ideš kući, samo tako možemo da završimo Napoli.' U tom trenutku, takav sam bio cijeli život, nisam nadmen ili bio šta. Rekao sam mu 'okej, idemo'. Jer dogovor nije ispoštovan. Meni nije potreban bio papir, greška menadžera je što je bilo usmeno tada kada su mi dali obećanje. U četvrtak me zovu u kancelariju, Saša Lukić je stigao u Torino tada, da pogledamo neki stan, da mu pomognem, da dogovorimo, da prevodim. Isključio sam telefon, bio u Beogradu, 20 dana sam imao takav stres, da ne bih to nikada ponovio, bilo je to u avgustu 2016. godine. Rekli su mi da ne poštuju dogovor, da nema drugi način. Potpisao sam posljednji dan prelaznog roka."

"Siniša je razbio svlačionicu, nismo pričali"

Dok je bio u Beogradu saznao je od Adema Ljajića šta se dešavalo u klubu.

"Siniša je došao prvi na trening, kao i uvijek on istrenira prvo, pa priprema trening ekipe. U petak je otišao na konferenciju, rekao da sam njegova desna ruka, što sam i bio. Odradio sam pripreme, bio najspremniji, igrao sam 80 minuta protiv Benfike i tražio izmjenu u toj prvoj utakmici, imali smo super odnos."

A onda je Miha izgubio živce kada je mu je Ljajić prenio da je Maksimović u Beogradu.

"Vratio se u svlačionicu poslije toga, Adem Ljajić mu je rekao da sam otišao u Beograd. Ljajić mi je rekao da je izlomio cijelu svlačionicu, da ga nikada takvog nije video, da je bio crven. Jako mi je krivo, četiri godine nismo pričali... Pomirio nas je Gatuzo nekih godinu dana prije Mihine smrti. Hvala Bogu da je tako ispalo, ostavilo bi mi to gorak ukus cijeli život", zaključio je Maksimović.

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