"To što nema imena Siniše Mihajlovića govori o drugima": Mihin brat o spisku 100 znamenitih Srba iz Hrvatske

Dražen Mihajlović, mlađi brat velikog Siniše Mihajlovića, oglasio se povodom brisanja Mihinog imena iz leksikona '100 znamenitih Srba u Hrvatskoj', ističući njegov značaj za narod.

Izvor: MN Press/N. Paraušić, Bane T. Stojanovic/ATAImages

Dražen Mihajlović, rođeni brat slavnog srpskog fudbalera Siniše Mihajlovića, oglasio se povodom odluke grupe autora da Siniša ne bude uvršten u leksikon "100 znamenitih Srba u Hrvatskoj".

"To samo govori o selektivnosti, kratkovidosti i motivima onih koji su ovaj spisak sastavljali. Ako ime čovjeka koji je bio planetarni ambasador svog naroda nije dovoljno veliko za ovaj leksikon, onda to više govori o samoj knjizi i njenim kriterijumima, nego o Siniši", poručio je Mihajlovićev mlađi brat Dražen.

Rođen u Vukovaru i odrastao u Borovu naselju, Mihajlović je velikom karijerom od kraja osamdesetih postao jedan od najuspješnijih i globalno najprepoznatljivijih srpskih sportista. Na to je ukazao Dražen Mihajlović autorima u sedmočlanom uredništvu, kojim je predsjedavao istoričar Ivo Goldštajn.

Saopštenje brata Siniše Mihajlovića

Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES

"Povodom objavljivanja knjige '100 znamenitih Srba u Hrvatskoj' i činjenice da se u njoj ne nalazi ime našeg Siniše, želim da poručim sljedeće: Siniša Mihajlović je svoje ime davno i neizbrisivo upisao u istoriju, ne odlukom bilo kakvih komisija, političkih tijela ili uredničkih odbora, već svojim radom, srcem i svjetskim dostignućima", poruka je Mihajlovićevog brata.

"Rođen u Vukovaru, on je bio i ostao jedan od globalno najprepoznatljivijih simbola svog naroda i svog rodnog kraja na cijelom svijetu. To što za njega nije bilo mjesta među 'odabranih 100' ne umanjuje Sinišinu veličinu, niti mijenja činjenicu da ga narod pamti i slavi. To samo govori o selektivnosti, kratkovidosti i motivima onih koji su ovaj spisak sastavljali. Ako ime čovjeka koji je bio planetarni ambasador svog naroda nije dovoljno veliko za ovaj leksikon, onda to više govori o samoj knjizi i njenim kriterijumima, nego o Siniši", dodao je on.

"Siniša je bio veći od vještačkih podjela i uskih okvira. Njegov legat živi u milionima ljudi širom svijeta koji ga poštuju, a istorija i narod su mu već dodijelili mjesto koje mu niko, nikakvim mastilom niti brisanjem, ne može oduzeti", zaključio je Dražen Mihajlović.

Miha nije uvršten jer bi bio provokacija?

Vidi opis "To što nema imena Siniše Mihajlovića govori o drugima": Mihin brat o spisku 100 znamenitih Srba iz Hrvatske Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN Press Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN Press Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN Press Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN Press Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 15 / 15 AD

U kolumni Borisa Postnikova u "Novostima", nedjeljniku koje izdaje "Srpsko narodno vijeće" (koordinativno tijelo Srba u Hrvatskoj), objašnjeno je da je razlog izostavljanja Siniše Mihajlovića to što bi ono u knjizi bilo viđeno kao "provokacija".

"To je očigledno i kada u uvodu Leksikona Milorad Pupovac objašnjava zašto su, nakon dugog razmatranja, odustali od Jovana Raškovića. Isto se vidi i iz izostavljanja pojedinih imena koja su mogla, ali nisu morala da se nađu u Leksikonu, poput fudbalera Siniše Mihajlovića, čije bi uvrštavanje u Hrvatskoj vjerovatno bilo shvaćeno kao provokacija. Uostalom, već je i uvrštavanje Arsena Dedića podiglo poneku obrvu. Šta da se radi: izbor znamenitih Srba u Hrvatskoj, baš kao i život običnih Srba u Hrvatskoj, odvija se uz pretpostavku da Hrvati mnogo bolje znaju koga i kako bi Srbi trebalo da biraju. Već i ovaj letimični pregled potencijalno kontroverznih imena - Petrović, Rašković, Mihajlović - pokazuje, doduše, da su mogući problemi vezani isključivo za blisku prošlost. Toliko, ukratko, o mitskoj 'vjekovnoj mržnji' Hrvata i Srba", naveo je autor Postnikov.

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