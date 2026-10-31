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"To što nema imena Siniše Mihajlovića govori o drugima": Mihin brat o spisku 100 znamenitih Srba iz Hrvatske

"To što nema imena Siniše Mihajlovića govori o drugima": Mihin brat o spisku 100 znamenitih Srba iz Hrvatske

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Dražen Mihajlović, mlađi brat velikog Siniše Mihajlovića, oglasio se povodom brisanja Mihinog imena iz leksikona '100 znamenitih Srba u Hrvatskoj', ističući njegov značaj za narod.

Siniša Mihajlović nije među 100 znamenitih Srba u Hrvatskoj Izvor: MN Press/N. Paraušić, Bane T. Stojanovic/ATAImages

Dražen Mihajlović, rođeni brat slavnog srpskog fudbalera Siniše Mihajlovića, oglasio se povodom odluke grupe autora da Siniša ne bude uvršten u leksikon "100 znamenitih Srba u Hrvatskoj".

"To samo govori o selektivnosti, kratkovidosti i motivima onih koji su ovaj spisak sastavljali. Ako ime čovjeka koji je bio planetarni ambasador svog naroda nije dovoljno veliko za ovaj leksikon, onda to više govori o samoj knjizi i njenim kriterijumima, nego o Siniši", poručio je Mihajlovićev mlađi brat Dražen.

Rođen u Vukovaru i odrastao u Borovu naselju, Mihajlović je velikom karijerom od kraja osamdesetih postao jedan od najuspješnijih i globalno najprepoznatljivijih srpskih sportista. Na to je ukazao Dražen Mihajlović autorima u sedmočlanom uredništvu, kojim je predsjedavao istoričar Ivo Goldštajn.

Saopštenje brata Siniše Mihajlovića

Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES

"Povodom objavljivanja knjige '100 znamenitih Srba u Hrvatskoj' i činjenice da se u njoj ne nalazi ime našeg Siniše, želim da poručim sljedeće: Siniša Mihajlović je svoje ime davno i neizbrisivo upisao u istoriju, ne odlukom bilo kakvih komisija, političkih tijela ili uredničkih odbora, već svojim radom, srcem i svjetskim dostignućima", poruka je Mihajlovićevog brata.

"Rođen u Vukovaru, on je bio i ostao jedan od globalno najprepoznatljivijih simbola svog naroda i svog rodnog kraja na cijelom svijetu. To što za njega nije bilo mjesta među 'odabranih 100' ne umanjuje Sinišinu veličinu, niti mijenja činjenicu da ga narod pamti i slavi. To samo govori o selektivnosti, kratkovidosti i motivima onih koji su ovaj spisak sastavljali. Ako ime čovjeka koji je bio planetarni ambasador svog naroda nije dovoljno veliko za ovaj leksikon, onda to više govori o samoj knjizi i njenim kriterijumima, nego o Siniši", dodao je on.

"Siniša je bio veći od vještačkih podjela i uskih okvira. Njegov legat živi u milionima ljudi širom svijeta koji ga poštuju, a istorija i narod su mu već dodijelili mjesto koje mu niko, nikakvim mastilom niti brisanjem, ne može oduzeti", zaključio je Dražen Mihajlović.

Miha nije uvršten jer bi bio provokacija?

U kolumni Borisa Postnikova u "Novostima", nedjeljniku koje izdaje "Srpsko narodno vijeće" (koordinativno tijelo Srba u Hrvatskoj), objašnjeno je da je razlog izostavljanja Siniše Mihajlovića to što bi ono u knjizi bilo viđeno kao "provokacija".

"To je očigledno i kada u uvodu Leksikona Milorad Pupovac objašnjava zašto su, nakon dugog razmatranja, odustali od Jovana Raškovića. Isto se vidi i iz izostavljanja pojedinih imena koja su mogla, ali nisu morala da se nađu u Leksikonu, poput fudbalera Siniše Mihajlovića, čije bi uvrštavanje u Hrvatskoj vjerovatno bilo shvaćeno kao provokacija. Uostalom, već je i uvrštavanje Arsena Dedića podiglo poneku obrvu. Šta da se radi: izbor znamenitih Srba u Hrvatskoj, baš kao i život običnih Srba u Hrvatskoj, odvija se uz pretpostavku da Hrvati mnogo bolje znaju koga i kako bi Srbi trebalo da biraju. Već i ovaj letimični pregled potencijalno kontroverznih imena - Petrović, Rašković, Mihajlović - pokazuje, doduše, da su mogući problemi vezani isključivo za blisku prošlost. Toliko, ukratko, o mitskoj 'vjekovnoj mržnji' Hrvata i Srba", naveo je autor Postnikov.

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Siniša Mihajlović fudbal Dražen Mihajlović

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