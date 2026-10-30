Siniša Mihajlović nije uvršten u leksikon 'Sto znamenitih Srba u Hrvatskoj', što je izazvalo reakcije, uključujući i njegovog brata Dražena.

Izvor: MN PRESS

Nedavno objavljeni leksikon "Sto znamenitih Srba u Hrvatskoj" izazvao je veliku pažnju na ovim prostorima, a posebno se analizira ko je ušao u odabrano društvo, a ko je izostavljen. Tako je na prvi pogled najveću pažnju privuklo to što autori nisu uvrstili fudbalera i trenera Sinišu Mihajlovića na spisak, iako bi mnogima možda baš njegovo ime prvo palo na pamet u prvih desetak, kada bi počeli da nabrajaju.

Znamo da je Siniša Mihajlović rođen u Borovu kod Vukovara, u mješovitom braku, da je njegova životna priča i te kako privlačila pažnju, tako da djeluje kao da se savršeno uklapa u narativ knjige. Ipak, izostavljen je, što je pogodilo i njegovog rođenog brata Dražena Mihajlovića koji je na društvenim mrežama podijelio nekoliko linkova u kojima se ova odluka naziva "sramotnom".

Zašto nema Siniše Mihajlovića?

Vidi opis Zašto Siniša Mihajlović nije u 100 znamenitih Srba u Hrvatskoj? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN Press Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN Press Br. slika: 7 7 / 7

Kako pišu "Novosti", list Srba iz Hrvatske, upravo je pitanje o tome ko "ulazi" među odabranih 100 i glavna tema ovog leksikona. "Ko je unutra, a ne bi trebalo da bude? Ko nije ušao, a morao je? Tako nekako glase pitanja koja tradicionalno prate slične izbore. U ovom slučaju, međutim, radoznalost brzo poprima prijeteći prizvuk. Jesu li Srbi - znamo ih - opet ukrali nekog od naših? Da nisu prokrijumčarili dva-tri velikosrbina? Ima li tu nekog ratnog zločinca?", navodi autor kolumne za "Novosti".

"Loša vijest za hrvatske nacionaliste, poslijeratne profitere i urednike portala koji jure klikove: izbor 100 znamenitih Srba u Hrvatskoj ni po kom kriterijumu ne bi smio da bude problematičan. Štaviše, kriterijumi onih koji su birali, a riječ je o sedmočlanom uredništvu na čelu sa istoričarem Ivom Goldštajnom, zasnivaju se na pomirljivosti, inkluzivnosti i toleranciji".

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Kako se objašnjava, Goldštajn je izostavio Dražena Petrovića kako ne bi ispalo da "prisvajaju hrvatsku nacionalnu ikonu", pa su odustali i od Jovana Raškovića i još nekih imena kao što je Siniša Mihajlović - zbog "provokacija".

"To je očigledno i kada u uvodu Leksikona Milorad Pupovac objašnjava zašto su, nakon dugog razmatranja, odustali od Jovana Raškovića. Isto se vidi i iz izostavljanja pojedinih imena koja su mogla, ali nisu morala da se nađu u Leksikonu, poput fudbalera Siniše Mihajlovića, čije bi uvrštavanje u Hrvatskoj vjerovatno bilo shvaćeno kao provokacija. Uostalom, već je i uvrštavanje Arsena Dedića podiglo poneku obrvu. Šta da se radi: izbor znamenitih Srba u Hrvatskoj, baš kao i život običnih Srba u Hrvatskoj, odvija se uz pretpostavku da Hrvati mnogo bolje znaju koga i kako bi Srbi trebalo da biraju.

"Već i ovaj letimični pregled potencijalno kontroverznih imena - Petrović, Rašković, Mihajlović - pokazuje, doduše, da su mogući problemi vezani isključivo za blisku prošlost. Toliko, ukratko, o mitskoj "vjekovnoj mržnji" Hrvata i Srba".

"Majka, da li sam ja Srbin ili Hrvat?"

Izvor: MN Press

Siniša Mihajlović rođen je 1969. godine u Vukovaru u Hrvatskoj, ali je igrao za Srbiju i cijeli život je ponosno isticao da je Srbin, čak je zbog toga često bio kritikovan u komšijskim medijima. Proslavljeni fudbaler i trener, koji nas je nažalost napustio prije četiri godine, poslije izgubljene bitke sa leukemijom, nikada nije krio da je iz "mješovitog" braka i uprkos tome je mnogo propatio za vrijeme rata, pošto mu je čak i najbolji prijatelj Hrvat srušio kuću."Ne mogu da poreknem da sam pola-pola, jer je moja majka katolikinja. Ranije je bilo ono kad se prijavljuješ na registraciji, pa moraš da kažeš šta si po nacionalnoj pripadnosti, a uvijek sam pisao 'Jugosloven'. Kod mene u kući se uvijek tako pisalo.

Nije bilo Srbin ili Hrvat, uvijek Jugosloven", rekao je Siniša Mihajlović jednom prilikom u intervjuu za B92 i dodao da je o ovim stvarima čak često razgovarao i sa majkom Viktorijom: "Sjećam se da sam majku pitao šta sam - Hrvat, Srbin? Ona mi je govorila da sam Jugosloven". Upravo je majka bila i najveći autoritet u njegovom životu. Bila je stroga, znala je kako da "smiri" nestašnog Sinišu u djetinjstvu i neke roditeljske "fore" je pokupio i od nje i koristio za svoje petoro djece.

Vidi opis Zašto Siniša Mihajlović nije u 100 znamenitih Srba u Hrvatskoj? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

"Uh, moja keva... Imala je one šibe, kao bič da je imala. Kao i varjača, drvena, njom me vijala dok sam bio mali. Poslije sam bježao oko stola, nije mogla da me uhvati, pa je prođe. Ćale me nikad nije tukao, ali je bilo dovoljno da me pogleda i bilo je gotovo. Taj pogled je bio dovoljan. Ja kao roditelj ličim na oboje. U Italiji nema šiba, ni varjača (osmijeh). Strog sam. Kad imaš petoro djece, mnogo je važna disciplina, ne može svako da radi šta hoće. Moraju da budu dobri u školi, da i ponašanje bude dobro, kao i organizacija. Moraju da postoje pravila, da bi to moglo da funkcioniše. Otkad sam postao trener imam mnogo više vremena da provedem sa njima. Sina vodim da treniraju fudbal, kćerku vodim na jahanje, drugu kćerku na tenis. Kad sam tu, vodim ih", ispričao je Siniša tom prilikom o svojoj djeci koja su sada odrasla.

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