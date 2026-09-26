"Šta ti je Siniša?" Miha htio da nagovori Totija na najveću ludost, ćutao je 10 godina

Legendarni Frančesko Toti imao je jako dobrar odnos sa srpskim velikanom Sinišom Mihajlovićem.

Izvor: Sylvia Loking / Alamy / Profimedia

Legendarni Frančesko Toti objavio je novu biografiju pod naslovom "Oltre", a posebno je zanimljiva jedna malo poznata priča koja se desila odmah po završetku njegove igračke karijere. Pored "princa Rima", glavni akter je Siniša Mihajlović.

Sve se desilo 2017. godine, kada je Miha sjedio na klupi Torina i odlučio da ponudi Totiju da se vrati iz penzije. Međutim, za njega nije postojao drugi klub osim Rome, gdje je proveo čitavih 25 godina. Kako je tekao razgovor dvojice velikana, opisao je lično Toti...

"Frančesko, hoćeš li doći u Torino da mi pomogneš? Šta te briga, odigraš još godinu dana, staviću te ispred odbrane", rekao je Miha.

Toti se odmah sjetio navijača Rome sa kojima je zajedno plakao na oproštaju i nije želio ni da razmatra ponudu, ali je Siniša imao svoje pregovaračke adute.

"Ja ću se pozabaviti ljudima, ti samo dođi. Biće ti zabavno, meni će biti zabavno i navijačima isto".

Toti se na to nasmijao i u svom stilu odgovorio:

"I šta ćemo da radimo, da pravimo cirkus? Šta ti je Siniša..."

Mihajlović nije odustajao, želio je da Torinu donese nešto veliko i da ga tamo zauvijek zapamte. Klubu je bila potrebna "varnica" i kao idealno rješenje je vidio italijanskog asa.

"Frančesko, ovdje je sve magično. Istorija, strast, ljudi, Superga. Svaki put kada ga gledam iz Torina prorade emocije. Pomisli samo koliko su ovi navijači patili, moramo nekako da im vratimo. Sve što treba je samo jedna iskra i vatra će se rasplamsati. Prelijepa vatra", govorio je Mihajlović.

Toti je u šaljivom tonu poručio: "Onda će ti trebati vatrogasci, ne ja".

Izvor: Alfredo Falcone / LaPresse / Profimedia

Bio je Mihajlović strpljiv, nije odmah prihvatio odbijanje, ali Toti mu je konačno sve snove ugasio jednom rečenicom.

"Hvala Sini, ali za mene postoji samo Roma. Izvini".

Frančesko Toti je čitavu karijeru proveo u Romi, postao je simbol kluba i grada, a 2017. godine je rekao konačno zbogom fudbalu. Njegov doprinos se ne mjeri u trofejima i priznanjima, već u vjernosti i činjenici da je jednom klubu praktično posvetio cijeli život.

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