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OFK Beograd modernizuje Omladinski stadion: Pogledajte novi VIP salon "romantičara"

OFK Beograd modernizuje Omladinski stadion: Pogledajte novi VIP salon "romantičara"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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OFK Beograd unapređuje infrastrukturu - otvoren novi VIP salon na Omladinskom stadionu

OFK Beograd unapređuje infrastrukturu Izvor: Dušan Milenković / ATA images

Uoči septembarske pauze u Superligi, OFK Beograd je dodatno unaprijedio infrastrukturu na svom matičnom Omladinskom stadionu. Nakon utakmice protiv subotičkog Spartaka, odnosno prije duela sa Radničkim 1923, "romantičari" su premijerno pustili u rad modernizovani VIP salon u okviru lože rekonstruisanog "Omladinca".

Klub je saopštio da će novi luksuzni prostor biti dostupan isključivo tokom utakmica u kojima OFK Beograd nastupa kao domaćin. Iz kluba ističu da su ponosni što se svrstavaju među rijetke kolektive u Srbiji koji "sličnim sadržajima mogu da ponude vrhunske uslove i jedinstveno iskustvo svojim gostima i zvanicama".

Ova investicija predstavlja samo jedan u nizu koraka u okviru šireg plana modernizacije Omladinskog stadiona.

"Umjetnički ambijent i poboljšanje svih klupskih kapaciteta ostaju prioritet uprave, sa ciljem da se svima koji posjete Karaburmu obezbijedi što prijatniji i savremeniji boravak", poruka je "romantičara", koji će u oktobru nastaviti učešće u Superligi pod vođstvom novog trenera Radoslava Bataka.

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