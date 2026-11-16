Hrvatska slavila, a Hrvate oduševilo nešto drugo: O reakciji srpskog komentatora bruji region

Hrvatski mediji ističu profesionalizam komentatora Arene Sport na pogotak Lovre Majera, koji je donio pobjedu Hrvatskoj protiv Češke.

Izvor: BEAUTIFUL SPORTS/Stanusic / imago sportfotodienst / Profimedia

Hrvatski mediji sa posebnom pažnjom ispratili su reakciju komentatora srpske Arene Sport na pogodak Lovre Majera protiv Češke. Gol koji je u 87. minutu donio pobjedu Hrvatskoj izazvao je veliko slavlje na Opus Areni, ali je pažnju tamošnje javnosti privuklo i to kako je odlučujući trenutak utakmice dočekan u prenosu srpske televizije.

Povod za interesovanje nije bila samo važnost Majerovog pogotka, već i način na koji ga je komentator ispratio. Hrvatski portal "Tportal" posebno je istakao njegov profesionalizam i poznavanje fudbalskih detalja, a reakciju je opisao kao odmjerenu i bez nepotrebne euforije.

"Zanimljivo je da je komentator Arene Sport na pogodak reagovao izrazito profesionalno i odmjereno. Bez pretjerane euforije ili navijačkog tona opisao je Majerov udarac, a pritom pokazao da vrlo dobro poznaje i istoriju međusobnih susreta Hrvatske i Češke. Naime, odmah se prisjetio prve utakmice ovih reprezentacija na početku aktuelnog ciklusa Lige nacija, kada se rezultat razvijao na gotovo identičan način. I tada je Hrvatska povela, Češka izjednačila, a Vatreni potom postigli pobjednički pogodak za 2:1", navodi ovaj medij.

Hrvatski pogodak obradovao i navijače Srbije

Majer je u završnici utakmice sjajno reagovao i preciznim udarcem donio Hrvatskoj trijumf od 2:1. Prethodno je Ivan Perišić pogodio već u drugom minutu, dok je Adam Hložek u 84. vratio neizvjesnost. Ipak, samo tri minuta kasnije uslijedio je trenutak koji je imao značaj i daleko izvan granica Hrvatske.

Pobjeda "Vatrenih" bila je važna i za Srbiju, koja je poslije pet uzastopnih poraza u grupi ostala u borbi za baraž za opstanak u elitnom rangu Lige nacija. Uz trijumf Francuske nad Turskom, izbjegnute su i šanse "orlova" za direktno ispadanje u Ligu B.

Prema pravilima takmičenja, dvije najbolje četvrtoplasirane selekcije dobiće priliku da kroz baraž izbore opstanak, dok će preostale dvije direktno ispasti. Češka i Turska završile su takmičenje bez bodova i sa gol-razlikom minus 11, dok Srbija uoči posljednjeg duela sa Grčkom ima gol-razliku minus sedam.

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