Hrvatska slavila, a Hrvate oduševilo nešto drugo: O reakciji srpskog komentatora bruji region

Hrvatski mediji ističu profesionalizam komentatora Arene Sport na pogotak Lovre Majera, koji je donio pobjedu Hrvatskoj protiv Češke.
Hrvatski mediji sa posebnom pažnjom ispratili su reakciju komentatora srpske Arene Sport na pogodak Lovre Majera protiv Češke. Gol koji je u 87. minutu donio pobjedu Hrvatskoj izazvao je veliko slavlje na Opus Areni, ali je pažnju tamošnje javnosti privuklo i to kako je odlučujući trenutak utakmice dočekan u prenosu srpske televizije.
Povod za interesovanje nije bila samo važnost Majerovog pogotka, već i način na koji ga je komentator ispratio. Hrvatski portal "Tportal" posebno je istakao njegov profesionalizam i poznavanje fudbalskih detalja, a reakciju je opisao kao odmjerenu i bez nepotrebne euforije.
"Zanimljivo je da je komentator Arene Sport na pogodak reagovao izrazito profesionalno i odmjereno. Bez pretjerane euforije ili navijačkog tona opisao je Majerov udarac, a pritom pokazao da vrlo dobro poznaje i istoriju međusobnih susreta Hrvatske i Češke. Naime, odmah se prisjetio prve utakmice ovih reprezentacija na početku aktuelnog ciklusa Lige nacija, kada se rezultat razvijao na gotovo identičan način. I tada je Hrvatska povela, Češka izjednačila, a Vatreni potom postigli pobjednički pogodak za 2:1", navodi ovaj medij.
Hrvatski pogodak obradovao i navijače Srbije
Majer je u završnici utakmice sjajno reagovao i preciznim udarcem donio Hrvatskoj trijumf od 2:1. Prethodno je Ivan Perišić pogodio već u drugom minutu, dok je Adam Hložek u 84. vratio neizvjesnost. Ipak, samo tri minuta kasnije uslijedio je trenutak koji je imao značaj i daleko izvan granica Hrvatske.
Pobjeda "Vatrenih" bila je važna i za Srbiju, koja je poslije pet uzastopnih poraza u grupi ostala u borbi za baraž za opstanak u elitnom rangu Lige nacija. Uz trijumf Francuske nad Turskom, izbjegnute su i šanse "orlova" za direktno ispadanje u Ligu B.
Prema pravilima takmičenja, dvije najbolje četvrtoplasirane selekcije dobiće priliku da kroz baraž izbore opstanak, dok će preostale dvije direktno ispasti. Češka i Turska završile su takmičenje bez bodova i sa gol-razlikom minus 11, dok Srbija uoči posljednjeg duela sa Grčkom ima gol-razliku minus sedam.
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