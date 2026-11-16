Legendarni fudbaler Zlatan Ibrahimović objašnjava svoj odnos prema religiji i smrt, odbacujući tradicionalne norme.
Legendarni švedski fudbaler Zlatan Ibrahimović poznat je po tome da uvijek govori bez dlake na jeziku i da uvijek ima "čvrste" stavove. Tako smo ga čuli da govori na najrazličitije moguće teme, pošto daleko od toga da je fudbal jedina sfera njegovog interesovanja, štaviše - popularniji su njegovi "filozofski" intervjui i oni u kojima govori o životu.
S obzirom na to da je Zlatan Ibrahimović, kao dijete imigranata iz Jugoslavije, svašta "prevalio preko leđa" i vidio u djetinjstvu više nego prosječan Šveđanin za cijeli život - njegove riječi svakako imaju i težinu. Zbog toga se i njegov odnos prema religiji mijenjao.
Zašto Ibrahimović ne želi sahranu?
Zlatan Ibrahimović: "Ne želim ni grob, a ni sahranu - imam dobre razloge za to"
Prije nekoliko godina Zlatan Ibrahimović govorio je na "osjetljive" teme u razgovoru za italijanski list "Korijere dela Sera" u kome je prvi put eksplicitno iskazao svoj stav o religiji. S obzirom na to da dolazi iz porodice u kojoj je majka Jurka inače katolikinja, a otac Šefik musliman, mnoge je zanimalo na koju stranu se stavio Zlatan.
"Da li vjerujem u Boga? Ne. Vjerujem samo u sebe", kratko je rekao Ibrahimović koji je upitan da li vjeruje u zagrobni život.
"Ne. Ne vjerujem. Život je ovo. Kada umreš, mrtav si. Ne znam čak ni da li želim grob ili sahranu, mjesto na koje bi dolazili ljudi koji su me voljeli i zbog mene patili", naglasio je Ibrahimović.
Takođe, istakao je da nije ni sujevjeran i da ne voli kada mu govore "srećno" ili slične stvari, pošto "sam odlučuje šta će se desiti".
"Zbog brata više ne vjerujem u Boga"
Zlatan Ibrahimović je nešto kasnije u intervjuu za "Atletik" pokušao svima da približi šta zaista misli o temi koja je od pamtivijeka interesovala čovjeka, a i dan-danas je predmet svađi, čak i raskola u društvu. Zlatana to uopšte ne interesuje...
"Zlatane, ti si sin katolikinje i muslimana - da li si religiozan?", glasilo je novinarsko pitanje na koje je Ibrahimović imao spreman odgovor: "Ne. Ja vjerujem samo u poštovanje. Tako da ako kažem da 'samo Bog može da mi sudi', na koga ja tu uopšte ciljam tim riječima?", poručio je Zlatan i objasnio da iako te riječi ima istetovirane, one nisu upućene njegovim kritičarima nego njemu.
"Daću ti jedan savršen primjer. Kada je moj brat preminuo Sapko, imao je leukemiju. Gde je bio Bog da mu pomogne? Svakog dana se zahvaljujete Bogu, molite se Bogu. Gdje je taj Bog bio tada? U mom svijetu, ja sam svoj Bog. To je ono u šta ja vjerujem i to je dio mog razmišljanja", dodao je slavni švedski fudbaler koji je na ovaj način i te kako pogodio brojne vjernike širom svijeta, od katolika do muslimana.
Koje nacionalnosti je Ibrahimović?Izvor: Theo Wargo / Getty images / Profimedia
Zlatan Ibrahimović je "miks" sa Balkana, međutim za sebe uvijek ističe da je Šveđanin. Bio je kapiten Švedske i dugo je radio na tome da ga prihvate u Skandinaviji.
"Osjećam se kao Šveđanin, ali sam miks - majka je Hrvatica katolikinja, a otac Bosanac musliman. A cijeli život sam u Italiji...", rekao je Ibrahimović u jednom intervjuu koji je pogodio njegovog oca Šefika koji ga je nazvao "Bošnjakom sa dna kace", ističući da od porijekla ne može da pomogne.
"Moj otac je musliman, a majka je katolikinja. Ako neko želi istjerati sve muslimane iz zemlje, onda ću sebi ja odrezati tu muslimansku nogu i poslati je u Švedsku", rekao je jednom prilikom Ibrahimović.
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