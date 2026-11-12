Zlatan Ibrahimović nekada je i previše surov u vaspitavanju sinova Maksimilijana i Vinsenta.

Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Legendarni švedski fudbaler Zlatan Ibrahimović odgaja sinove Maksimilijana i Vinsenta na spartanski način. Poznato je da nemaju društvene mreže, niti vozače i luksuzne automobile, već otac želi da ih nauči pravim vrijednostima. Međutim, izgleda da Zlatan zna da pretjera u strogom pristupu, o čemu je govorio njegov biograf Luiđi Garlando.

On je u podkastu "La Tripletta" otkrio da mu je Ibrahimović zabranio da stavi jedan detalj u knjigu "Adrenalin" koju su zajedno napisali. Tiče se upravo postupanja prema njegovoj djeci.

Vidi opis Zlatanov biograf otkrio šta nije smeo da stavi u knjigu: "Nije im dao da doručkuju, mlađi sin je povraćao" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Jose Breton/NurPhoto/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Jose Breton/NurPhoto/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: LaPresse / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: LaPresse / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Jonathan Moscrop/Sportimage/ Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Zlatan ne da sinovima da doručkuju prije treninga

Garlando je ispričao jednu situaciju sa Ibice, kada je Zlatan tjerao sinove da treniraju prije doručka, što je kod mlađeg Vinsenta izazvalo povraćanje.

"Vraća se sav znojav i pita ženu: 'Gdje su dječaci?'", prepričao je Garlando.

Kad je čuo da Maksimilijan i Vinsent još spavaju, probudio ih je i odveo na trening, uz naredbu da budu spremni za pet minuta i bez doručka.

"Maksimilijan, koji je stariji, odrađuje ih. Ali Vinsent je još sasvim mali. Nakon nekog vremena počinje da dahće i stavlja ruke na koljena, a Ibra mu govori: 'Hajde, hajde! Još nije gotovo, vrijeme mora da istekne'", rekao je Garlando.

Vidi opis Zlatanov biograf otkrio šta nije smeo da stavi u knjigu: "Nije im dao da doručkuju, mlađi sin je povraćao" Zlatan Ibrahimović sa sinom Maksimilijanom gleda utakmicu. Zlatanova nevenčana supruga Helena Seger sa sinom Vinsentom gleda meč Maksimilijana Ibrahimovića. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Jonathan Moscrop / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Jonathan Moscrop / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Jonathan Moscrop / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Jonathan Moscrop / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Jonathan Moscrop / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Vinsent je istrčao još jedan interval, a onda nije više mogao. "Povraća. I dok povraća, Zlatan mu kaže: 'Ne, moraš da uradiš još jedan.' On uradi još jedan, a kada se uspravi, Zlatan kaže: 'Vidiš? Kad misliš da si mrtav, još uvijek možeš da uradiš malo više.' Sibirski odgoj", ispričao je Garlando.

Novinar je na kraju otkrio da mu je Zlatan zaprijetio da ova anegdota ne smije završiti u knjizi. "Ibra mi nije dozvolio da to stavim u knjigu. Rekao mi je da će mi u suprotnom oduzeti švedsko državljanstvo", kroz smijeh je ispričao Garlando.

Kako Ibra vaspitava sinove?

Maksimilijan je rođen 2006. godine, dok je Vinsent dvije godine mlađi. Obojica su krenula očevim stopama i igraju za mlađe selekcije Milana. Jednom prilikom je ispričao da svoju djecu vaspitava na sličan način kako su njega njegovi roditelji.

"I njih sam vaspitao na sličan način, ima naravno alternativa. Imam više novca nego moji roditelji. Sa novcem ti je lakši život, ali ti neće donijeti sreću. Olakšaće ti. Djecu učim tri stvari - disciplinu, poštovanje i samostalnost. Kada imaš 18 godina, ako nisi samostalan tada, onda nisam dobro radio. Oni su okej sa tim", rekao je Ibrahimović u emisiji "(Ne)uspjeh prvaka" kod Slavena Bilića i dodao:

"Moja djeca nisu imala telefon do 13. godine, nemaju Instagram. Veliki sin ima Instagram sada preko fudbala. Mali nema, doći će i njegovo vrijeme, dok ne bude registrovani fudbaler. Onda može", rekao je slavni as.